¡Ni 15 días duró! Vandalizan cancha recién entregada en Rionegro

Resumen: Denuncian vandalismo en cancha recién entregada en Rionegro. Autoridades rechazan daños en escenario deportivo del barrio El Porvenir.

Un nuevo caso de vandalismo fue reportado en el municipio de Rionegro, donde una cancha del barrio El Porvenir resultó afectada pocos días después de haber sido entregada a la comunidad tras un proceso de adecuación.

Según informó la Alcaldía de Rionegro, los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando se evidenciaron daños en la infraestructura del escenario deportivo, entre ellos la ruptura de una de sus ventanas. El espacio había sido intervenido recientemente como parte de las acciones para mejorar los entornos de recreación en el municipio.

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Desde la Alcaldía de Rionegro y el Instituto de Deportes IMER se rechazó lo ocurrido y se advirtió que este tipo de vandalismo no solo afecta bienes públicos, sino que también impacta directamente a la comunidad que hace uso de estos escenarios para actividades deportivas y de integración.

Las autoridades señalaron que, aunque los daños ya fueron reparados, la situación genera preocupación debido al corto tiempo transcurrido desde la entrega del espacio.

Asimismo, recordaron que estas obras hacen parte de un esfuerzo institucional orientado a fortalecer la convivencia y brindar alternativas de uso del tiempo libre para niños, jóvenes y familias.

Finalmente, la alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para proteger este tipo de escenarios y reportar cualquier comportamiento que ponga en riesgo su adecuado funcionamiento, con el fin de garantizar su sostenibilidad y aprovechamiento colectivo.

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