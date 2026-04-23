Aterradora batalla campal entre hinchas de Junior y Nacional dejó dos personas muertas y 6 heridos graves

Resumen: Una violenta riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el centro de Bogotá dejó un trágico saldo de dos personas muertas y seis heridas. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles cuando seguidores del equipo verdolaga, que se encontraban inicialmente en el sector de La Rebeca, se desplazaron hacia el barrio Santa Fe y terminaron enfrentándose con aficionados del conjunto tiburón. La disputa escaló rápidamente al uso de armas blancas y de fuego, lo que provocó el posterior fallecimiento de dos hinchas de Nacional tras ser trasladados a centros médicos. Aunque los agresores huyeron y aún no hay capturas, las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con el paradero de los responsables de esta tragedia.

Lo que comenzó como una habitual reunión de cánticos y camaradería futbolera entre hinchas, terminó transformándose en una tragedia que hoy enluta a la capital. En la noche de este miércoles, el centro de Bogotá fue el escenario de una batalla campal entre seguidores de Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, dejando un saldo fatal de dos personas muertas y seis heridos.

Los primeros compases de la noche no presagiaban la violencia. Pasadas las 9:00 p. m., decenas de aficionados del equipo verdolaga se encontraban congregados en el tradicional sector de La Rebeca (carrera 13 con calle 25), organizando la logística para acompañar a su club en futuros compromisos. Sin embargo, el caos se desató cuando el grupo decidió desplazarse hacia el barrio Santa Fe.

Fue exactamente en la intersección de la calle 24 con carrera 15 donde la pasión deportiva cruzó la línea hacia la barbarie. Allí, se encontraron con hinchas del equipo tiburón. Lo que inició como un cruce de palabras y reclamos, escaló en cuestión de segundos a una riña multitudinaria.

El terror se apoderó de las calles cuando, en medio de la confusión, un presunto seguidor del Junior desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra la multitud. A las balas se sumaron las armas blancas, desatando una cacería urbana.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, relató la crudeza del momento: “Se genera una persecución y una riña múltiple donde las personas se agreden mutuamente. Lamentablemente, alguien saca un arma de fuego y deja varios heridos en el lugar”.

El saldo de la confrontación fue devastador. Las autoridades confirmaron que seis personas resultaron gravemente lesionadas (tres por impactos de bala y tres por puñaladas). Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica San José y a la Clínica Méderi, dos de los heridos —ambos identificados como seguidores de Atlético Nacional— perdieron la vida debido a la letalidad de los ataques.

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Las autoridades tras la pista de los responsables

Al llegar los equipos de emergencia y la policía, los agresores ya se habían esfumado amparados por la oscuridad de la noche. Hasta el momento no se reportan capturas, pero la maquinaria judicial ya está en marcha.

Personal de la Sijín, la Fiscalía y la Policía Metropolitana han acordonado la zona para realizar las inspecciones forenses pertinentes. Actualmente, los investigadores están rastreando cada cámara de seguridad del sector de Los Mártires, persiguiendo indicios que sugieren que los responsables del doble homicidio buscaron refugio en viviendas del mismo barrio Santa Fe. La ciudad ahora espera que las grabaciones arrojen los rostros de quienes cambiaron la fiesta del fútbol por el sonido de las balas.

Aterradora batalla campal entre hinchas de Junior y Nacional dejó dos personas muertas y 6 heridos graves