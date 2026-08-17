Resumen: La Gobernación de Antioquia anunció una bolsa de hasta $500 millones para recompensar información que permita identificar a los responsables de los incendios registrados en Abejorral. La medida se conoce mientras continúan las labores para controlar una emergencia que ya ha afectado más de 25 hectáreas. Además, el Dagran reportó 77 incendios en Antioquia durante 2026, 20 de ellos en agosto, y reiteró las recomendaciones para prevenir nuevas conflagraciones.

¡Van por los responsables! Autoridades ofrecen hasta $500 millones por información sobre incendios en Abejorral

Las autoridades de Antioquia anunciaron una estrategia para obtener información que permita identificar a los responsables de los incendios forestales registrados en Abejorral. La medida contempla una bolsa de hasta $500 millones para recompensas a quienes entreguen datos que ayuden a esclarecer estos hechos.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, durante una visita al municipio, donde junto al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) revisó las labores de los organismos de socorro frente al incendio forestal que permanece activo.

Rendón explicó que la decisión está relacionada con los reportes obtenidos en Abejorral y con la necesidad de establecer quiénes estarían detrás de las conflagraciones.

“Quiero manifestar que nosotros vamos con el señor alcalde a constituir una bolsa de hasta 500 millones de pesos para que la comunidad nos ayude a identificar a los responsables de los incendios”, manifestó el mandatario.

Según Rendón, en los últimos meses se han registrado 27 incendios en Abejorral y, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, todos habrían sido provocados. El objetivo de la recompensa es conseguir información que permita avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

Continúan las labores para controlar el incendio

Durante la visita, las autoridades hicieron seguimiento a la emergencia que lleva varios días en el municipio y que ha afectado más de 25 hectáreas.

En el sector La Troja, las labores habían permitido controlar el fuego en su totalidad, mientras que en la zona conocida como La M el avance del control llegaba al 90 %. Sin embargo, todavía permanecían cuatro puntos calientes, por lo que los organismos de socorro continuaban trabajando.

El área donde se concentra la emergencia corresponde a una zona boscosa de aproximadamente 30 hectáreas.

En las labores han participado Bomberos, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Ejército y Policía, entidades a las que el gobernador agradeció por su trabajo durante la atención de las conflagraciones.

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Antioquia registra 77 incendios durante 2026

La situación de Abejorral se presenta en medio de un aumento de los reportes de incendios en el departamento. Según los registros de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres entregados al Dagran, Antioquia ha atendido 77 incendios durante lo corrido del año. De ese total, 20 se han presentado en agosto.

Estas emergencias han generado afectaciones sobre la fauna, los bosques y las cuencas hídricas. Ante este panorama, el Dagran recomendó a las comunidades evitar las quemas en cultivos y no dejar material combustible en zonas boscosas.

También revisaron afectaciones por el terremoto

Durante su recorrido por Abejorral, Rendón también inspeccionó algunos de los lugares afectados por el sismo del 10 de agosto, entre ellos la iglesia principal y viviendas del municipio.

Las autoridades avanzan en la valoración de los daños para determinar las acciones que deberán implementarse. El gobernador advirtió además sobre la situación de las viviendas que presentan condiciones de riesgo.

“De momento, las viviendas que revisten peligro necesitan una evacuación urgente de las familias que allí habitan”, señaló Rendón.

En Antioquia, los balances preliminares entregados por las alcaldías reportan 3.351 viviendas afectadas, junto con 406 centros educativos, 67 espacios religiosos, cerca de 27 sedes de administraciones municipales y 27 centros hospitalarios.

Mientras continúan las labores para controlar el incendio en Abejorral, la Gobernación y la Alcaldía avanzan en la puesta en marcha de la bolsa de recompensas anunciada para obtener información que permita establecer quiénes estarían detrás de las conflagraciones.