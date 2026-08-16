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Resumen: Cornare mantiene la alerta ambiental en el Oriente antioqueño por la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal y la disminución de los caudales en algunas fuentes hídricas. Abejorral es uno de los municipios con mayor número de reportes, mientras la Corporación trabaja con organismos de socorro y autoridades locales en la atención de las emergencias. Ante las condiciones de pocas lluvias, la entidad pidió evitar quemas y fogatas, proteger la fauna y flora, disponer adecuadamente los residuos y hacer un uso responsable del agua.

¡Alerta en el Oriente antioqueño! 51 incendios han afectado cerca de 60 hectáreas en el último mes

La temporada de pocas lluvias y las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño mantienen en alerta a la región Cornare por la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal y los cambios que empiezan a evidenciarse en algunas fuentes hídricas.

De acuerdo con el reporte de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), durante el último mes se han registrado 51 incendios de cobertura vegetal, que han afectado cerca de 60 hectáreas. Estos eventos han comprometido diferentes tipos de cobertura y representan un riesgo para los bosques, los suelos, las fuentes hídricas, la calidad del aire, la fauna silvestre y las comunidades cercanas.

Los municipios con mayor recurrencia son Abejorral, San Vicente, San Roque, San Luis, Sonsón, San Carlos, Marinilla, El Peñol y Rionegro.

Abejorral, uno de los municipios más afectados

Abejorral concentra una parte importante de los reportes, con 10 incendios registrados durante el último mes. Actualmente, cuatro permanecen activos y uno de ellos completa cuatro días en proceso de control, con una afectación superior a 25 hectáreas.

Cornare aclaró que las cifras corresponden a los incendios reportados a la Corporación hasta la fecha, por lo que el número de eventos y el área afectada podrían ser mayores.

Según explicó el director general de Cornare, Javier Valencia González, buena parte de estos incendios estaría relacionada con acciones humanas, entre ellas quemas que terminan saliéndose de control. Las condiciones actuales pueden favorecer una rápida propagación del fuego.

Disminuyen los caudales de algunas fuentes hídricas

La situación ambiental también está relacionada con la disponibilidad de agua. Cornare reportó una reducción significativa en los caudales de algunas fuentes hídricas de la región, asociada a los periodos de baja precipitación registrados durante el año.

Aunque estos periodos secos han sido cortos, ya se evidencian cambios en las condiciones de algunas fuentes y en la dinámica de los ecosistemas que dependen de ellas.

Por esta razón, la autoridad ambiental recomienda hacer un uso responsable y eficiente del agua en los hogares y las actividades productivas. También plantea activar las acciones previstas en los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), recolectar y almacenar agua lluvia cuando se presenten precipitaciones y reportar prácticas que puedan poner en riesgo el recurso hídrico.

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Recomendaciones ante el riesgo de incendios

Cornare recordó que está prohibido realizar quemas y fogatas a cielo abierto. La recomendación incluye evitar la eliminación de residuos mediante el uso del fuego y no realizar fogatas en zonas boscosas, rurales o urbanas.

También se pide evitar el uso de pólvora, globos, pilas luminiscentes y otros elementos inflamables en áreas forestales, disponer adecuadamente los residuos y no dejar materiales inflamables expuestos a cielo abierto.

La Corporación hizo además un llamado a proteger la fauna y la flora silvestres y a reportar oportunamente cualquier emergencia ambiental.

Estas medidas están contempladas en la Circular 00010-2026, mediante la cual Cornare convoca a actores públicos, privados y comunitarios de su jurisdicción a adoptar acciones de prevención, mitigación y atención frente a los impactos asociados al Fenómeno de El Niño 2026.

El documento contempla, entre otros aspectos, los riesgos relacionados con incendios forestales, desabastecimiento del recurso hídrico, deterioro de la calidad del aire, afectaciones a la fauna y flora y aumento de la vulnerabilidad ambiental del territorio.

Atención y seguimiento a las emergencias

Cornare articula la atención de los incendios con las administraciones municipales, el DAGRAN y la Fuerza Aeroespacial, además de brindar soporte técnico y logístico a los organismos de socorro.

En el último mes, la Corporación acompañó 12 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con participación de entidades de gestión del riesgo, Fuerza Pública, cuerpos de bomberos, acueductos municipales, empresas, sectores productivos, DAGRAN, Brigada Forestal y funcionarios de Cornare.

Como parte de este seguimiento, la Corporación dispone de atención veterinaria para la fauna silvestre afectada y realiza evaluaciones sobre los daños ecológicos, la pérdida de cobertura vegetal y los impactos en las fuentes hídricas.

Cornare también investiga las posibles causas de los incendios con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes e iniciar procesos sancionatorios cuando haya lugar.