¡Van por alias ‘Yosa’! Ofrecen $200 millones por el presunto responsable de instalar banderas del ELN en Antioquia

Resumen: Las autoridades ofrecen una recompensa de $200 millones por alias ‘Yosa’, presunto responsable de instalar banderas del ELN en el Suroeste de Antioquia. Los emblemas, aparecidos en Andes y Jardín, buscaban generar temor en la comunidad, y fueron retirados por el Ejército y la Policía tras cumplir los protocolos de seguridad. Alias ‘Yosa’, con antecedentes en el Clan del Golfo, sería ahora parte del ELN y estaría intentando consolidar control criminal en la zona.

El Suroeste antioqueño se mantiene en alerta tras la aparición de tres banderas alusivas al ELN en zonas rurales de los municipios de Andes y Jardín, en un hecho que ha generado temor y preocupación entre los habitantes de la región.

Las primeras banderas fueron encontradas en el sector El Porvenir, vía al corregimiento de Tapartó, y en la vereda Quebrada Arriba, en Andes. Este miércoles, un nuevo emblema apareció en zona rural de Jardín, lo que llevó a la Gobernación de Antioquia a anunciar una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Yosa’, presunto responsable de estas acciones.

El secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, explicó que, aunque no hay antecedentes de presencia armada del ELN en la subregión, la instalación de estas banderas busca sembrar temor en la población. “El ELN generalmente instala banderas acompañadas de explosivos, pero en estos casos no se encontraron artefactos. La Policía, junto con el Ejército, retiró los emblemas siguiendo los protocolos de seguridad”, indicó.

Esto le podría interesar: ¡Alerta en Antioquia! Puma murió atropellado en Zaragoza y reportan más avistamientos en tres municipios

Según la Policía Nacional, alias ‘Yosa’ es oriundo de Jardín y habría sido miembro del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia. En 2024, habría pasado a integrar el ELN en Chocó, con jurisdicción en Istmina y Bagadó, y ahora estaría regresando a la región con el objetivo de generar control sobre economías ilegales y fortalecer su presencia mediante actos de intimidación.

Antioqueños, ayúdennos con información que permita la identificación y captura de alias Yosa. Un sujeto que ha delinquido en grupos criminales de distinto pelambre: Clan de Golfo y ahora se dice del ELN. De acuerdo con las autoridades es el presunto responsable de la instalación… pic.twitter.com/HYP7SEyTXT — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 7, 2026

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, señaló que estas acciones tienen un componente propagandístico y buscan enviar un mensaje tanto a la comunidad como a otros grupos ilegales. “Se pretende establecer un acaparamiento del territorio y generar un control delincuencial, empezando con la colocación de banderas y potencialmente con la extorsión a campesinos”, afirmó.

La recompensa de 200 millones de pesos anunciada por la Gobernación busca agilizar la captura de alias ‘Yosa’ y desarticular cualquier intento de intimidación o control territorial por parte de estructuras ilegales en el Suroeste antioqueño.