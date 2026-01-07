¡Alerta en Antioquia! Puma murió atropellado en Zaragoza y reportan más avistamientos en tres municipios

Resumen: Un puma murió atropellado en Zaragoza, Antioquia, mientras se reportan avistamientos de la especie en otros tres municipios del departamento. Corantioquia hace un llamado a los conductores para extremar precauciones y reportar cualquier encuentro con estos felinos, recordando la importancia de proteger la fauna silvestre y los corredores biológicos.

Autoridades ambientales y comunidades de Antioquia se mantienen en alerta luego de que se reportaran varios avistamientos de pumas en áreas rurales del departamento, así como la muerte reciente de un felino atropellado en la Vía al Mar, en Zaragoza. Los casos destacan la necesidad de extremar precauciones en carreteras que atraviesan hábitats naturales.

Según Corantioquia, en los últimos días se detectaron ejemplares en zonas de Ituango, Puerto Nare y el Bajo Cauca, sectores que forman parte de corredores biológicos estratégicos para la fauna local. La autoridad enfatizó que estos felinos, pese a ser poco visibles, cumplen un papel vital en el equilibrio ecológico y que su presencia es señal de ecosistemas saludables.

El atropellamiento del puma en Zaragoza, reportado por viajeros en redes sociales, ha generado indignación entre ciudadanos y defensores de la vida silvestre. El animal fue encontrado con heridas graves provocadas por el impacto de un vehículo.

“La interacción entre fauna y humanos requiere responsabilidad”, señaló Sebastián Jiménez, biólogo de Corantioquia. “Los conductores deben reducir la velocidad en zonas de conservación y reportar cualquier avistamiento a través de nuestras plataformas, lo que nos permite actuar con rapidez y educar a la comunidad sobre la protección de estos animales”.

La corporación reiteró que continuará con operativos de monitoreo y acciones pedagógicas en los municipios afectados, promoviendo medidas de prevención y sensibilización para que tanto personas como animales convivan de manera segura. También recordó la campaña “La Vía Tiene Vida”, que busca alertar sobre la circulación de fauna silvestre en las carreteras del departamento.

Por último, Corantioquia pidió a la ciudadanía que respete la distancia frente a los pumas y otros animales silvestres, evitando acercarse o intervenir directamente, y reportando cualquier incidente para proteger la integridad de todos los involucrados.