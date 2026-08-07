Resumen: Javier Milei llegó a Cali para acompañar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y protagonizó un encuentro con el presidente electo colombiano. Durante el saludo, el mandatario argentino le expresó su respaldo, mientras De la Espriella aseguró que Milei fue una fuente de inspiración y un referente en su camino hacia la Presidencia. El intercambio estuvo marcado por expresiones sobre la libertad y permitió evidenciar la cercanía política entre ambos dirigentes. La visita de Milei también incluyó un doctorado honoris causa en la Universidad Santiago de Cali y otros encuentros de su agenda internacional en Colombia.

“¡Vamos tigre!”: así fue el eufórico encuentro de Milei y De la Espriella antes de la posesión

La llegada de Javier Milei a Cali, en la jornada previa a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, estuvo marcada por el encuentro entre ambos dirigentes. El mandatario argentino, quien había expresado públicamente su respaldo al colombiano durante el proceso electoral, se reunió con el presidente electo antes de la ceremonia.

La escena fue registrada y posteriormente compartida por Milei en su cuenta personal de X. El saludo comenzó con una particular expresión del jefe de Estado argentino.

“¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre!“, le dijo Milei al inicio.

De la Espriella respondió haciendo referencia al respaldo que ha recibido del mandatario argentino y al papel que, según sus propias palabras, este tuvo como referente durante su campaña.

“Aquí está el tigre y el león, viva la libertad carajo, que honor presidente, quiero decirte que has sido fuente de inspiración para toda esta batalla”.

Milei respondió brevemente: “Espero haya salido bien”.

Ante esto, De la Espriella hizo referencia al momento político que estaba viviendo a pocas horas de asumir la Presidencia y volvió a destacar la influencia del mandatario argentino.

“Pero mírame dónde estoy. Tenemos la fortaleza para la batalla por la libertad y la democracia y querido presidente quiero decirte que has sido un faro para nosotros”.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la antesala del traspaso de mando presidencial. pic.twitter.com/mOCFEm4NAx — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 7, 2026

Un vínculo político que ya se había manifestado

El encuentro en Cali se produjo después de varios gestos públicos de respaldo de Milei hacia De la Espriella. El mandatario argentino había manifestado su apoyo al entonces candidato durante la campaña y posteriormente, tras conocerse el resultado electoral, volvió a referirse a su llegada a la Presidencia de Colombia.

En esta ocasión, ambos pudieron encontrarse personalmente antes de la ceremonia de posesión, con Milei entre los invitados internacionales que llegaron al país para acompañar el cambio de gobierno.

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Durante el intercambio, De la Espriella señaló directamente la importancia que atribuye al presidente argentino dentro de su trayectoria política. Sus referencias a la “inspiración” y al “faro” estuvieron vinculadas con su discurso sobre la libertad y la democracia.

La agenda de Milei en Cali

El presidente argentino llegó a la capital del Valle del Cauca como parte de las actividades relacionadas con la posesión de De la Espriella, cuya ceremonia tiene como escenario la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Antes de su llegada a Colombia, Milei estuvo en Ecuador, donde sostuvo reuniones con el presidente Daniel Noboa. Ya en Cali, recibió un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

El mandatario argentino también sostuvo un encuentro con el canciller israelí Gideon Sa’ar. Por su parte, el presidente chileno José Antonio Kast se reunió con De la Espriella antes de la ceremonia presidencial.

El saludo entre ambos mandatarios

El intercambio entre Milei y De la Espriella se caracterizó por un tono informal y por varias referencias compartidas a la libertad. La expresión “¡Vamos tigre!” utilizada por el mandatario argentino abrió una conversación en la que el colombiano respondió con la figura del “león” y retomó la conocida consigna “viva la libertad carajo”.

Más allá del saludo, De la Espriella aprovechó el momento para reconocer públicamente la influencia que atribuye a Milei en su camino hacia la Presidencia.

El video publicado por el mandatario argentino permitió conocer el contenido de la conversación y mostró el encuentro entre ambos dirigentes en las horas previas a la posesión presidencial.

La reunión se produjo en el marco de una agenda internacional que congregó en Cali a diferentes representantes extranjeros para acompañar el inicio del nuevo gobierno colombiano.