Resumen: El mensaje del presidente electo inició recordando el origen de su proyecto político. Lo que muchos en el establecimiento político tradicional catalogaron como una hazaña "imposible", comenzó formalmente el 16 de julio de 2025.

Inicia la «Era del Tigre»: mensaje de Abelardo de la Espriella a pocas horas de posesionarse

Minuto30.com .- La expectativa política en el país ha llegado a su punto cumbre. A pocas horas de jurar como el nuevo Jefe de Estado de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella publicó un emotivo y contundente mensaje a través de sus redes sociales, marcando el tono de lo que será su mandato.

Lejos de la capital y rompiendo la tradición bogotana, el nuevo presidente se prepara para asumir el poder en Cali, un gesto que refuerza su narrativa de descentralización. En su primer pronunciamiento del día, De la Espriella hizo un balance de su vertiginosa campaña, trazó las líneas rojas de su gobierno y recurrió a poderosas figuras históricas para ilustrar el peso de la responsabilidad que asume tras lo que él y sus aliados han denominado «la horrible noche».

El respaldo de 13 millones de colombianos: Un mandato histórico

El mensaje del presidente electo inició recordando el origen de su proyecto político. Lo que muchos en el establecimiento político tradicional catalogaron como una hazaña «imposible», comenzó formalmente el 16 de julio de 2025.

De la Espriella destacó la naturaleza ciudadana e independiente de su aspiración, recordando que su nombre llegó al tarjetón tras la recolección de más de cinco millones de firmas. Este movimiento en las calles se tradujo finalmente en las urnas en una cifra récord para la democracia reciente del país: más de 13 millones de votos.

«Gracias a la confianza de más de 13 millones de colombianos, hoy tengo el inmenso honor de convertirme en su Presidente: un presidente de la provincia, de las regiones y de todos los colombianos. (…) Esta victoria no es de un hombre; es de un pueblo que decidió creer que Colombia podía volver a levantarse», expresó el mandatario.

Esta cifra no es menor; representa un mandato popular arrollador que le otorga al nuevo gobierno un amplio capital político para implementar sus reformas, especialmente en áreas de seguridad, justicia y reactivación económica, ejes centrales de su discurso.

«La Era del Tigre» y la promesa de la «Patria Milagro»

Fiel a su estilo directo y a la sólida estrategia de branding personal que lo ha caracterizado durante años, De la Espriella bautizó formalmente el inicio de su cuatrienio como la «Era del Tigre».

En la semiótica política de su campaña, la figura del tigre representa autoridad, fuerza, determinación y la capacidad de imponer el orden en un territorio. Esta analogía responde directamente a la principal demanda de sus electores: el retorno de la seguridad y el control territorial por parte del Estado.

Junto a esta imagen de autoridad, el nuevo presidente delineó el concepto de la «Patria Milagro», una promesa de recuperación nacional tras cuatro años de profundo desgaste institucional.

«A pocas horas de iniciar la Era del Tigre, comienza el verdadero desafío: cumplirle a Colombia y construir, con trabajo, autoridad, transparencia y amor por la Patria, la Patria Milagro que prometimos», sentenció De la Espriella.

Cincinnato, Ciro y el rey David: El peso de la historia

Uno de los elementos más llamativos del mensaje presidencial fue el uso de la retórica histórica y bíblica para enmarcar su llegada al poder. De la Espriella comparó su misión con la de tres figuras icónicas de la antigüedad, enviando un mensaje claro sobre cómo concibe el ejercicio del poder:

Cincinnato: El estadista romano que, siendo un ciudadano común, asumió el poder absoluto (la dictadura romana) en tiempos de crisis extrema para salvar a la República, y una vez lograda la victoria, renunció al poder para volver a arar su tierra. Un símbolo clásico del deber cívico, el desapego al poder y la salvación nacional.

Ciro el Grande: El fundador del Imperio Persa, recordado en la historia universal y en los textos bíblicos como un libertador y un líder tolerante que restauró los derechos de los pueblos exiliados.

El rey David: La figura bíblica del pastor que, contra todo pronóstico, derrotó al gigante (el establecimiento), unificó a su nación y la guio con mano firme y respaldo divino.

Al citar a estos tres líderes, De la Espriella enmarca su presidencia no como un triunfo personal o un botín burocrático, sino como una misión providencial y de rescate nacional, prometiendo «honrar la confianza que el pueblo depositó en mí» y «servir a la Nación».

«¡Cesó la horrible noche! Nos vemos en Cali»

El cierre de su intervención retoma el lema que ha unificado a la nueva coalición de gobierno y a líderes regionales como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo. «¡Cesó la horrible noche!», la icónica línea del himno nacional, se ha convertido en el sello oficial del fin de la era de Gustavo Petro.

Con la frase final «Nos vemos en Cali», Abelardo de la Espriella se prepara para caminar hacia la tarima donde recibirá la banda presidencial. Atrás quedan los 11 meses de intensa campaña y los recorridos por más de 90 municipios; hoy, frente a la delegación de Estados Unidos, autoridades internacionales y millones de colombianos, comienza formalmente el desafío de gobernar. El reloj de la «Era del Tigre» ha comenzado a correr.