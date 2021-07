Encadenado, trabajador de la salud de Valledupar pide que le paguen 31 meses de sueldo

Los trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial – IDREEC-, de Valledupar, afrontan una crítica situación por cuenta de 31 salarios que les adeuda la institución, una de las más antiguas del Cesar.

Uno de los trabajadores de la entidad, César Yesid Carrillo Vega, decidió encadenarse como sinónimo de protesta ante esta situación que lo tiene a él y 29 de sus funcionarios es aprietos económicos, según informó Noticias Caracol.

“Me he decido encadenar en protesta por todo lo que estoy pasando, yo personalmente y todo lo que está pasando con mis compañeros de trabajo también. No tenemos cómo pagar un arriendo, los servicios públicos, no tenemos nada”, asegura.

Los pasivos del IDREEC superan los 5 mil millones de pesos, y según los funcionarios, llevan seis meses sin estar afiliados a la seguridad social.

“Lo peor de todo, seis meses sin seguridad social en medio de una pandemia . Nosotros los trabajadores hemos solicitado al señor gobernador como presidente de junta directiva que tome una decisión pronta de lo que vaya a hacer con esta institución”, Luis Morales, jefe de facturación del IDREEC al mismo medio.

Ante esto, el gobierno departamental convocó a una mesa de trabajo con la Superintendencia y el Ministerio de Salud para el próximo viernes, para buscar una solución ante esta problemática.

