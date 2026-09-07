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Resumen: El Siata advirtió un Fenómeno de El Niño potencialmente histórico en Medellín y el Valle de Aburrá, aumentando los riesgos de sequía e incendios.

¡Alerta en el Valle de Aburrá! Fenómeno de El Niño amenaza con golpear con una fuerza nunca antes vista desde 1950

Las condiciones meteorológicas en Medellín y el Valle de Aburrá registran un aumento significativo de las temperaturas, mayor insolación y un descenso en la humedad del terreno.

No obstante, las proyecciones científicas anticipan que la situación climática actual podría recrudecerse de forma drástica en los próximos meses por el Fenómeno de El Niño, trayendo consecuencias severas para los habitantes del territorio metropolitano.

Según los análisis divulgados por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), la probabilidad de que el Fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy alta entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 supera el 90%.

Asimismo, existe un 69% de posibilidad de que se convierta en un evento histórico, sobrepasando los registros recopilados en la región desde 1950.

El coordinador general del Siata, Daniel Ruiz Carrascal, explicó que la reducción de nubes incrementará la exposición solar y las emergencias médicas por calor, aunque aclaró que la presencia del fenómeno no implica una ausencia absoluta de precipitaciones.

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Los expertos aconsejan aplicar protección solar desde las 9:00 a.m. y resguardar a las mascotas durante las horas de radiación crítica.

De igual forma, el marcado descenso de los caudales en fuentes hídricas enciende las alarmas por desabastecimiento. La Alcaldía de Medellín informó que la campaña para reducir el consumo doméstico apenas logra un 20% del objetivo, lo que obligaría a implementar racionamientos si no se ahorra agua.

A estas complicaciones se suma el peligro inminente de conflagraciones en áreas de vegetación secas. En lo transcurrido del año, las cuadrillas de emergencia han extinguido 150 incendios forestales en la capital antioqueña.

Las autoridades recomendaron abstenerse de encender fogatas o arrojar materiales inflamables en laderas para mitigar las emergencias vinculadas a este crítico fenómeno.

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