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Resumen: La alcaldía de Bogotá expidió la resolución que limita el uso de celulares en colegios de Bogotá desde marzo de 2027. La medida busca mejorar la atención en las aulas.

¡Prohibido chatear en la jornada! Galán firma norma para limitar celulares en los colegios

En una apuesta para reducir distracciones y fortalecer los entornos de aprendizaje en las aulas de la capital, la Alcaldía Mayor presentó una resolución oficial que establece drásticas restricciones al empleo de celular y dispositivos digitales en las instituciones educativas públicas y privadas.

La iniciativa, denominada “(Re)conectarnos para aprender”, fue suscrita este lunes 7 de septiembre por el mandatario Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, fijando su entrada en vigor a partir de marzo de 2027.

La decisión administrativa se fundamenta en diagnósticos institucionales que revelaron un uso promedio de nueve horas diarias de pantallas entre los menores, sumado a que un 82% de los alumnos utilizaba estos elementos para entretenimiento o redes durante las horas de clase.

Bajo la nueva directriz emanada en la resolución, el estudiantado deberá abstenerse de manipular dispositivos al interior de los planteles durante la jornada escolar, cobijando no solo las horas lectivas sino también los recesos y descansos.

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No obstante, el texto normativo contempla excepciones puntuales ligadas a monitoreos de salud, situaciones de emergencia, procesos de inclusión para estudiantes con discapacidad o fines pedagógicos previamente planeados desde el grado octavo.

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Asimismo, la resolución determina topes de exposición al celular acordes con la edad: en prejardín se prohíbe el acceso a pantallas, mientras que en jardín y transición se fija un máximo de 30 minutos diarios, ascendiendo a una hora en primaria y dos horas en sexto y séptimo.

Las autoridades precisaron que la norma no obliga a la adquisición de equipos ni veta la portabilidad de los mismos, sino que orienta su manejo responsable.

Finalmente, los colegios distritales y particulares contarán con un plazo de seis meses para ajustar sus Manuales de Convivencia e incorporar los lineamientos aprobados en esta resolución.

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