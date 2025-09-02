Muerte de Valeria Afanador lleva a revisión de protocolos en colegios

Resumen: La muerte de Valeria Afanador en un colegio de Cajicá, aunque fue por ahogamiento, ha llevado a la Procuraduría a pedir investigar los protocolos del plantel. La Alcaldía revisará la seguridad en todas las instituciones del municipio.

La muerte de Valeria Afanador ha generado una respuesta institucional que busca prevenir futuras tragedias. Aunque el reciente informe de Medicina Legal dictaminó que la causa de muerte fue ahogamiento, el documento plantea serias dudas sobre los protocolos de cuidado del Gimnasio Los Laureles.

A pesar de que el informe forense no halló signos de violencia física en el cuerpo de la niña, el dictamen sugirió respetuosamente a las autoridades evaluar los protocolos de cuidado y protección de la menor.

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, ha precisado que solicitarán que se investigue la responsabilidad de los directivos y empleados del colegio, y no descartan la teoría de que un tercero haya sustraído a Valeria Afanador.

En respuesta a la tragedia, la Secretaría de Educación de Cajicá, en cabeza de Wilson Halaby, anunció que convocó a una reunión con colegios públicos y privados para este jueves 4 de septiembre. El objetivo es revisar detalladamente las instalaciones y medidas de seguridad de todas las instituciones del municipio.

La incertidumbre sobre la manera en que ocurrió la muerte de Valeria Afanador persiste, pues el reporte de Medicina Legal aún no ha determinado si fue un accidente o un homicidio.

La conmoción en la comunidad es palpable, y las autoridades municipales ya tienen un plan de emergencia para reubicar a los 200 estudiantes del Gimnasio Los Laureles en caso de que la Secretaría de Educación departamental ordene su cierre.

