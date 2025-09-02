¡En diminutos bikinis! Así luce Shakira «salvajísima» en una playa de México:

Resumen: Shakira deslumbra en playas de México con una sesión de fotos en bikini, donde aprovecha para promocionar su crema de peinar y cautivar a sus seguidores.

Minuto30.com .- La cantante colombiana Shakira ha cautivado a sus seguidores con una sesión de fotos en las playas de México. Posando en diminutos trajes de baño, la barranquillera aprovechó para promocionar su crema de peinar, en unas imagenes que fusionan su belleza con el ambiente natural del mar.

En fotografías y videos, se ve a la artista corriendo y jugando con las olas; mismas que han sido ampliamente comentadas en redes sociales, donde sus fans elogian su figura y carisma.

Shakira, conocida por su inconfundible estilo y energía, demuestra una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento.

La cantante deslumbra en playas de México con una sesión de fotos en diminutos bikini, donde aprovecha para promocionar su crema de peinar y cautivar a sus seguidores.

Publicación en Instagram de Shakira

Aquí más Noticias de Entretenimiento