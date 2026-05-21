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Resumen: Capturaron en pleno barrio Laureles a una reconocida influenciadora paisa que, detrás de su pantalla, presuntamente se dedicaba a seducir y tumbar a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena.

Capturaron a ‘Valentina Mor’, señalada de robar a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena

Una influenciadora más conocida como ‘Valentina Mor’ fue capturada en Medellín durante un operativo adelantado por la Alcaldía, la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en medio de una investigación por presuntos hurtos a ciudadanos extranjeros en Medellín y Cartagena.

La diligencia judicial se realizó mediante allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de la mujer, quien, según las investigaciones, tendría participación en una modalidad de robo dirigida principalmente a turistas extranjeros.

De acuerdo con las autoridades, ‘Valentina Mor’, reconocida en redes sociales, presuntamente se acercaba a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias.

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Las investigaciones establecieron además que la mujer se había hecho viral el pasado 1 de mayo, luego de ser sorprendida por personal de vigilancia mientras portaba documentos de un ciudadano extranjero y dinero en efectivo.

Tras su captura, la influenciadora fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado.

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Entretanto, la Fiscalía y la Policía continúan recopilando información para establecer si existirían más víctimas relacionadas con esta modalidad delictiva.

Las autoridades también buscan determinar si la mujer habría actuado sola o si haría parte de una estructura dedicada a cometer hurtos contra turistas en diferentes ciudades del país.

La alcaldía reiteró que continuará adelantando operativos contra estructuras y personas señaladas de afectar la seguridad y la convivencia, especialmente en sectores frecuentados por visitantes nacionales y extranjeros en Medellín.

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