Resumen: EPM abrió la convocatoria para el concurso "Encendamos la alegría 2026", que premiará a 14 municipios con alumbrados navideños profesionales.

EPM lanza concurso de alumbrados enfocado en la legalidad de los servicios

EPM lanzó de manera oficial una de las estrategias de orden público económico y cultura ciudadana más esperadas del año en la región.

Se trata de la decimocuarta edición del concurso «Encendamos la alegría 2026», una ambiciosa convocatoria que premiará a 14 municipios de Antioquia y Chocó con un juego completo de alumbrados navideños de última tecnología, amigables con el medio ambiente y de consumo eficiente.

El incentivo, valorado en miles de millones de pesos, busca reconocer públicamente a los territorios que demuestren el mayor compromiso institucional en la lucha frontal contra las conexiones ilegales y el millonario fraude en las redes de servicios públicos.

En esta oportunidad, los entes territoriales que deseen quedarse con uno de los codiciados premios deberán diseñar y ejecutar una agresiva campaña publicitaria digital entre el 25 de mayo y el 18 de junio del presente año.

La propuesta de EPM exige que los mandatarios utilicen sus canales oficiales para concientizar a las comunidades sobre el peligro inminente de manipular los medidores de agua, luz y gas natural, una práctica criminal que no solo deteriora la infraestructura del departamento, sino que pone en riesgo la vida de los usuarios.

Lea también: Condenan a un estadounidense por contactar a una menor en Medellín para producir material sexual

A la convocatoria del grupo empresarial podrán postularse todas las localidades antioqueñas donde la compañía presta el servicio de energía, incluyendo de forma excepcional a El Carmen de Atrato y Nuevo Belén de Bajirá en el Chocó, quedando excluido únicamente el distrito de Medellín por contar con su decoración fija.

Las piezas decorativas de los ganadores, que se anunciarán en el mes de julio, serán fabricadas directamente a mano en la mítica «Fábrica de los Sueños de EPM» por los mismos artesanos que adornan el río Medellín, consolidando un hito que ya acumula 197 kits entregados en la historia del programa.

Las condiciones y requisitos de la campaña digital y del concurso se pueden consultar aquí.

Más noticias de Antioquia