Iván René Valenciano da explicaciones del incidente que tuvo hace unos días mientras daba un análisis de la Selección Colombia

El ahora panelista de un programa de televisión, Valenciano, tuvo un percance hace unos días cuando analizaba uno de los partidos de Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022.

Mientras realizaba el análisis en el VBar de Caracol, el barranquillero salió del aire repentinamente sin explicación alguna, inmediatamente las redes sociales lo llenaron de comentarios en donde los seguidores decían que estaba ebrio.

En las últimas horas, el mismo Valenciano explicó qué fue lo que sucedió: «Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes y en ciertos momentos del día me los tengo que tomar. No todas las veces me caen de la mejor manera. Me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que esa fue la circunstancia que me pasó ayer».

Valenciano, el segundo máximo anotador en toda la historia del Fútbol Profesional Colombiano, manifestó que está sufriendo de una enfermedad que le descubrieron después de padecer un infarto, la cual se llama trombocitosis asistencial.

«A veces, la vida privada es la vida privada y uno no puede estar saliendo a decir que tiene una enfermedad y que me dio un infarto. Llevo un tiempo con esta condición. Es más, si yo no me tomo los medicamentos, voy a dar un ejemplo, en un mes, me muero enseguida. No es que me voy a recuperar y que me van a salvar la vida. No, no se puede. Lo que intentamos es que nos perjudique lo menos posible en mi trabajo», concluyó Iván René, puntualizando que su tratamiento es vital.

Ojalá tomen 5 minutos de su tiempo para escuchar e informarse correctamente. Y así mismo varios portales puedan rectificar sus notas publicadas. https://t.co/Pabp7sOAeA — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) November 18, 2021