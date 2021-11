El ciclista colombiano, Rigoberto, salió a enmendar públicamente el error que cometió el miércoles pasado y por el que recibió fuertes críticas

‘Rigo’ se vio en la necesidad de borrar el video que publicó montando bicicleta con Carlota, su hija de ocho meses de nacida. El famoso ciclista colombiano, reconocido en el mundo no solo por el ciclismo, sino también por su particular forma de ser y sus ocurrencias, publicó un nuevo vídeo, pero esta vez para ofrecer disculpas por medio de sus redes sociales por lo sucedido.

La nueva publicación muestra a Rigoberto nuevamente con la bebé, pero esta vez en un jacuzzi y con «todas las protecciones del asunto». Allí acepta las recomendaciones de su esposa, quien le pide que por favor se disculpe con los seguidores “por el video que puso y por llevarse la niña sin permiso y seguridad”.

«Sí. Doy disculpas, no lo voy a volver a hacer. De ahora en adelante, me la voy a llevar con todas las protecciones del caso. Doy disculpas, no hagan esto en su casa muchachos, a esta muchacha le gusta la adrenalina, ella no le gusta quedarse quieta. No lo vuelvo a hacer. De ahora en adelante vuelvo a ser un padre responsable», manifestó Urán.