¡Vale una fortuna! Kylie Jenner debutó en Victoria’s Secret con un Fantasy Bra de 4.410 diamantes

Resumen: Kylie Jenner debutó en el desfile de Victoria’s Secret 2026 con el Fantasy Bra, una pieza elaborada junto a Jacob & Co. que incorpora 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo de 75,54 quilates, valorado en unos 50 millones de dólares. La creación pesa cerca de 1,8 kilogramos y requirió más de 1.000 horas de trabajo de 15 artesanos. Su presentación marcó el regreso de esta icónica pieza a la pasarela después de ocho años.

Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret el domingo 18 de octubre de 2026 con una de las piezas más emblemáticas de la marca. La empresaria e influencer fue la encargada de lucir el Fantasy Bra durante el desfile realizado en los Sony Pictures Studios de Culver City, California, donde este diseño regresó después de ocho años de ausencia.

La creación, desarrollada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co., incorpora 4.410 diamantes naturales y una piedra amarilla de 75,54 quilates. Según Vogue España, el diamante central tiene un valor estimado de 50 millones de dólares, equivalentes a más de 151.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, Victoria’s Secret no ha confirmado públicamente el precio total de la pieza, por lo que esa cifra corresponde a la valoración atribuida a la piedra y no necesariamente al conjunto completo.

El diseño pesa cerca de 1,8 kilogramos y requirió más de 1.000 horas de trabajo de 15 artesanos. Su elaboración combinó oro y piedras preciosas en una estructura sin tela, concebida para adaptarse al cuerpo de Jenner y permitirle moverse durante la presentación.

Así se elaboró el Fantasy Bra de Kylie Jenner

La pieza fue creada junto a Jacob & Co., firma fundada por Jacob Arabo, y tomó como referencia Rare Touch, una colección que explora la relación entre los metales, las gemas y el movimiento corporal. El diseño incluye siete tipos de corte: Angel-Cut, corazón, pera, marquesa, óvalo, radiante y brillante redondo, distribuidos en una estructura articulada que busca combinar la apariencia de una joya con las exigencias de una prenda para pasarela.

Uno de los principales retos fue conseguir que los materiales se ajustaran al cuerpo sin limitar los movimientos de la modelo. En declaraciones recogidas por Vogue, Arabo explicó las dificultades que implicó desarrollar una pieza fabricada completamente con oro y diamantes.

“El mayor reto fue asegurarnos de que el sujetador resultara cómodo de llevar sin dejar de ser fiel al diseño. Recuerda que este sujetador está hecho íntegramente de oro y diamantes; no hay tela. Así que conseguir el ajuste adecuado y asegurarnos de que se moviera con naturalidad con el cuerpo no fue fácil”.

La adaptación también exigió ajustar cuidadosamente cada componente a las medidas de Jenner. Sobre ese proceso, la publicación señaló: “Lo que queda bien sobre el papel no siempre funciona igual en el cuerpo. Cada curva, cada diamante y cada pieza de oro tuvieron que colocarse con cuidado para que el sujetador resultara a la vez bonito y cómodo”.

¿El Fantasy Bra cuesta 50 millones de dólares?

La valoración de 50 millones de dólares atribuida al diamante amarillo es uno de los datos que más ha llamado la atención alrededor de la creación. No obstante, esa cifra no representa un precio oficial del Fantasy Bra completo, pues Victoria’s Secret no ha revelado públicamente cuánto cuesta el conjunto elaborado junto a Jacob & Co.

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Además de la piedra central, el diseño incorpora miles de diamantes naturales y una estructura de oro que requirió un trabajo especializado para conseguir el ajuste adecuado. La participación de 15 artesanos y las más de 1.000 horas dedicadas a su fabricación dan cuenta de la complejidad de una pieza que debía funcionar tanto como joya como elemento del espectáculo.

Por ahora, no hay una cifra oficial que permita establecer el valor total del sujetador. La referencia económica disponible corresponde al diamante amarillo de 75,54 quilates, de acuerdo con la información publicada por Vogue España.

El debut de Jenner y la elección de Victoria’s Secret

La marca había anunciado previamente el regreso del Fantasy Bra, pero mantuvo en secreto el diseño y el nombre de quien lo llevaría. La revelación ocurrió durante el desfile, cuando Jenner apareció en una plataforma elevable con alas blancas y la pieza de oro y diamantes.

Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, destacó la influencia de la empresaria en distintos ámbitos al explicar su elección. Según sus declaraciones, Jenner “ha creado su propia cultura” y “trasciende la moda, la cultura y la televisión”.

Desde el público, la acompañaron su madre, Kris Jenner, y su pareja, el actor Timothée Chalamet. Aunque esta fue la primera participación de Kylie en la pasarela de la marca, su hermana Kendall Jenner ya había desfilado para Victoria’s Secret: debutó en 2015, obtuvo oficialmente sus alas de ángel en 2016 y participó por última vez en 2018. Kendall no asistió a la edición de este año.

El regreso de una pieza histórica de Victoria’s Secret

El Fantasy Bra apareció por primera vez en 1996, cuando Claudia Schiffer fue la encargada de lucirlo. Años después, otras modelos reconocidas, como Gisele Bündchen y Miranda Kerr, llevaron distintas versiones de esta creación. Bündchen lo presentó en 2000 y 2005, mientras que Kerr lució una edición en 2011.

La última aparición antes de su regreso en 2026 había sido en 2018, cuando Elsa Hosk presentó una versión desarrollada en colaboración con Swarovski. Desde entonces, la pieza permaneció fuera de la pasarela durante ocho años, periodo en el que el desfile anual de Victoria’s Secret también atravesó una pausa antes de regresar en 2024.

La nueva edición, creada junto a Jacob & Co. y presentada por Kylie Jenner, recuperó uno de los diseños más reconocidos de la firma con una propuesta centrada en los diamantes, el oro y la elaboración artesanal. Su regreso también volvió a poner en primer plano el trabajo técnico necesario para convertir materiales rígidos y piedras preciosas en una pieza capaz de adaptarse al cuerpo durante un desfile.