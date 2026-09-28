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Resumen: Westcol presentó el robot que utilizará para enfrentarse a Blessd en la quinta edición de Stream Fighters. El dispositivo, por el que aseguró haber pagado más de 100.000 dólares, ya realizó sus primeras pruebas y sorprendió al creador de contenido con movimientos como golpes y patadas. Ahora, la máquina será preparada mediante comandos de programación para ejecutar diferentes secuencias durante el enfrentamiento, previsto para el 14 de noviembre de 2026 en Bogotá.

¡Vale más de $330 millones! Westcol puso a prueba el robot con el que se enfrentará a Blessd

Westcol sorprendió a sus seguidores el pasado 26 de septiembre al presentar durante una transmisión en vivo el robot que utilizará en la quinta edición de Stream Fighters, donde se enfrentará a Blessd mediante una modalidad en la que ambos estarán representados por máquinas.

El dispositivo llamó la atención por sus dimensiones y por los movimientos que realizó durante las primeras pruebas. Sin embargo, uno de los detalles que más comentarios generó fue su precio: el creador de contenido aseguró que pagó más de 100.000 dólares por el artefacto, una cifra superior a los 330 millones de pesos colombianos.

Westcol había anticipado la llegada del robot en sus redes sociales y aseguró: «ahorita en media hora lo miramos en streaming, 100 mil usd el juguetico». Además, señaló que se trata de un robot único en Colombia.

Una primera prueba que sorprendió a Westcol

Durante la transmisión, el creador de contenido mostró algunas de las capacidades de la máquina. El robot logró acostarse, levantarse y realizar diferentes movimientos con sus extremidades.

En medio de la demostración también ejecutó acciones que tomaron por sorpresa a Westcol. El dispositivo llegó a realizar patadas y puños durante las pruebas, provocando que el streamer se alejara en algunos momentos.

El robot de Westcol se salió de control en pleno stream 🤖😂 pic.twitter.com/iutRCmaI6t — Vórtice (@vorticelatam) September 27, 2026

La situación evidenció que Westcol todavía se encuentra familiarizándose con el funcionamiento del equipo. Durante la transmisión manifestó preocupación por la fuerza que puede ejercer y por no conocer completamente su comportamiento.

En otro momento de la prueba, el robot terminó sentado sobre una silla y el creador de contenido necesitó ayuda para moverlo.

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Así preparará el robot para el evento

Westcol explicó que el dispositivo puede recibir instrucciones mediante comandos de programación y que su intención es enseñarle los movimientos que deberá realizar durante el enfrentamiento.

La preparación estará enfocada en acciones relacionadas con el boxeo, de manera que el robot pueda ejecutar las secuencias programadas cuando llegue el momento del combate.

Las imágenes compartidas hasta ahora corresponden a las primeras pruebas del robot, por lo que todavía falta conocer cómo será su desempeño durante el evento.

"Westcol":

Porque se asustó porque su robot humanoide se encendió de la nada y empezó a agredirlo. "Me va a matar en cualquier momento". pic.twitter.com/2PTvZllFlO — Tendencias (@TTendenciaX) September 28, 2026

¿Cuándo será el enfrentamiento?

El duelo entre los robots de Westcol y Blessd está programado para el 14 de noviembre de 2026, durante Stream Fighters 5, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Esta edición contará con 10 enfrentamientos y tendrá como una de sus principales novedades precisamente el combate entre las máquinas de los dos artistas.

Mientras llega la fecha, Westcol continuará familiarizándose con el robot y preparando los movimientos que llevará al escenario. La máquina, por ahora, ya comenzó a llamar la atención en redes sociales antes de su primera aparición en el evento.