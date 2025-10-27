Resumen: Medellín devela la escultura "Vacío Presente" de Danilo Cuadros en homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. La obra está en Parques del Río.

Fico Gutiérrez entrega ‘Vacío Presente’, escultura en memoria de las víctimas del Palacio de Justicia

Medellín ha recibido una nueva pieza de arte y memoria. En el marco de la conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga entregó a la ciudad la escultura titulada ‘Vacío Presente’, una obra destinada a honrar la memoria de las víctimas y sus familias.

La revelación se realizó este lunes 27 de octubre en Parques del Río, frente al Teatro Metropolitano, un espacio donde ciudadanos y turistas podrán visitar la obra creada por el artista antioqueño Danilo Cuadros.

Gutiérrez reafirmó el compromiso de la alcaldía con la memoria, la verdad y la justicia, destacando que recordar es una forma de sanar y fortalecer la democracia.

“Medellín se une a la memoria del país para decir que no olvidamos, porque recordar no es quedarse en el dolor, es transformar ese dolor en compromiso”, expresó.

El mandatario aprovechó para enviar un fuerte mensaje de unidad al país: “Quienes hoy tienen las más altas dignidades, en vez de generar odio, tienen que unir y no dividir. No se puede llamar desde el más alto poder a llenar plazas para amenazar a la justicia y a quienes la representan”.

El escultor Danilo Cuadros explicó el profundo significado de «Vacío Presente»: “Cuando comencé con este proyecto pensé en ese vacío que dejan las ausencias, las voces que ya no están, las que el tiempo y la violencia quisieron borrar. La figura femenina nos recuerda la maternidad de la tierra, de la patria”.

La obra es una poderosa representación que incluye referencias femeninas como la magistrada asesinada Fanny González Franco, y figuras icónicas como Madre patria y Themis (la justicia).

Cuadros detalló que la escultura es una mujer tendida, fragmentada en 108 partes, representando la suma de las más de 100 víctimas del Holocausto.

El evento reunió a familiares de las víctimas, estudiantes y servidores judiciales. La conmemoración continuará con una jornada académica liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque.

