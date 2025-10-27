Resumen: Gonobikerreas cancela la Rodada del Payaso de Halloween 2025 en Bogotá. La decisión se tomó por caos vial, obras y prevención de hurtos. No habrá caravana en la capital.

¡No habrá caravana! Cancelan la multitudinaria ‘Rodada del Payaso’ de Halloween en Bogotá

Una de las tradiciones más importantes del Halloween en Bogotá no se llevará a cabo este año. El grupo motero más grande de Colombia, Gonobikerreas, anunció que, en acuerdo con la Alcaldía Mayor y la Policía, ha cancelado la masiva ‘Rodada del Payaso’ de 2025.

Esta decisión fue comunicada oficialmente debido a que las condiciones actuales de la ciudad no son propicias para el evento. La organización argumentó que las múltiples obras viales y los planes de manejo de tránsito vigentes impiden garantizar la seguridad y movilidad de los miles de participantes.

Tom Sawyer, fundador y presidente mundial de Gonobikerreas, explicó que los puntos de concentración tradicionales, como los alrededores del estadio El Campín, no tienen la capacidad para reunir a los más de 23.000 motociclistas que asistieron el año pasado.

El líder motero reconoció que el grupo ha llegado a movilizar entre 20.000 y 50.000 motociclistas, generando un caos vehicular de gran impacto: “Uno también se pone en los pantalones de la gente, y causar más caos en Bogotá no está bien”.

Además del problema de movilidad, Sawyer denunció que la rodada se ha convertido en un foco de inseguridad. Personas ajenas a la organización han utilizado el disfraz de payaso y el nombre del grupo para cometer actos delictivos y robos durante las concentraciones.

En lugar de la tradicional caravana en motocicleta, el colectivo realizará una integración privada sin motos en el norte de la ciudad para mantener viva la conmemoración.

