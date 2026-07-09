Resumen: El Metro de la 80 realizó nueve jornadas de vacaciones recreativas entre junio y julio, beneficiando a más de 1.000 niños de Medellín e Itagüí.

¡’Ochentín’ salió de paseo! Más de mil niños disfrutaron de las vacaciones recreativas del Metro de la 80

Más de 1.000 niños y niñas participaron en las vacaciones recreativas organizadas por el Metro de la 80, una estrategia que buscó combinar el entretenimiento con actividades de aprendizaje durante el receso escolar de mitad de año.

Las jornadas se desarrollaron entre el 21 de junio y el 9 de julio, periodo en el que el proyecto realizó nueve encuentros en instituciones educativas, parques y canchas ubicados en diferentes sectores del occidente de Medellín y en el municipio de Itagüí.

Uno de los protagonistas de las actividades fue ‘Ochentín’, el personaje del Metro de la 80, quien acompañó a los menores en espacios diseñados para promover la recreación, el trabajo en equipo y el conocimiento sobre este proyecto de movilidad que se construye para la ciudad.

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Las actividades llegaron a las comunas San Javier, La América, Laureles-Estadio, Belén, Guayabal, Robledo y Castilla, además de Itagüí, donde también participaron padres de familia y acompañantes.

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Durante las jornadas, los asistentes realizaron dinámicas enfocadas en fortalecer valores como el respeto, la empatía, la comunicación asertiva y el cuidado de los espacios compartidos, teniendo la Cultura Metro como eje principal de todas las actividades.

Además de los espacios recreativos, el Metro de la 80 aprovechó la programación para acercar a los niños al proyecto mediante juegos y ejercicios que estimularon habilidades como la atención, la memoria, la resolución de problemas, la cooperación y el reconocimiento del entorno.

Al finalizar cada encuentro, los organizadores promovieron espacios de reflexión para que los participantes compartieran lo aprendido y analizaran cómo aplicar esos conocimientos en su vida cotidiana.

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