Luto mundial en la música: falleció la legendaria Bonnie Tyler, voz de ‘Total Eclipse of the Heart’

Resumen: La música internacional está de luto tras la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía bajo tratamiento por una enfermedad. La artista británica, reconocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, deja un legado de más de cinco décadas marcado por su inconfundible voz rasgada y una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más importantes del pop y el rock.

La música internacional perdió a una de sus voces más reconocidas. La cantante británica Bonnie Tyler falleció a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales. La artista permanecía hospitalizada en la ciudad de Faro, Portugal, donde recibía tratamiento médico tras haber sido sometida a una cirugía intestinal.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, la intérprete murió durante la noche del miércoles como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo atendida. Aunque el comunicado confirmó la causa general del fallecimiento, no se dieron a conocer detalles adicionales sobre el diagnóstico que afrontaba.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”.

Semanas antes de su muerte, la cantante había sido ingresada en un centro asistencial y, tras la intervención quirúrgica, permaneció en coma inducido mientras los médicos seguían de cerca su evolución.

Una carrera que marcó varias generaciones

Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional gracias a una voz inconfundible que terminó convirtiéndose en su sello artístico. Durante las décadas de 1970 y 1980 logró posicionarse como una de las figuras más importantes del pop y el rock, impulsada por éxitos que aún hoy siguen sonando en emisoras, plataformas digitales y karaokes de todo el mundo.

Su mayor éxito llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una poderosa balada escrita y producida por Jim Steinman que la catapultó al estrellato internacional. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, la canción superó los mil millones de reproducciones en Spotify, demostrando que continúa conquistando a nuevas generaciones.

En una entrevista concedida al Telegraph en 2025, la artista recordó el impacto que tuvo aquella canción.

“¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?”

En esa misma conversación también aseguró que, pese al fenómeno mundial en el que se convirtió el tema, obtuvo muy pocas ganancias porque no era la autora de la composición.

De Gaynor Hopkins a Bonnie Tyler

Antes de convertirse en una estrella internacional, la cantante nació con el nombre de Gaynor Hopkins en 1951, en Neath, Gales. Provenía de una familia trabajadora: su padre era minero y su madre se dedicaba al cuidado del hogar y de sus seis hijos.

Desde muy pequeña mostró interés por la música cantando en la iglesia de su comunidad. A los 16 años dejó los estudios y comenzó a trabajar mientras perseguía su sueño de abrirse camino en la industria musical.

En los primeros años de su carrera utilizó el nombre artístico Sherene Davis para evitar confusiones con otra cantante galesa. Sin embargo, tras ser descubierta por el cazatalentos Roger Bell y firmar con RCA Records en 1975, adoptó definitivamente el nombre con el que alcanzaría la fama: Bonnie Tyler.

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Uno de los momentos que terminó definiendo su identidad artística ocurrió después de una cirugía para retirar nódulos de sus cuerdas vocales. Al no respetar el tiempo recomendado de reposo, su voz adquirió el tono rasgado que terminaría convirtiéndose en una de sus principales características.

Los éxitos que consolidaron su legado

Antes de conquistar el mercado mundial ya había llamado la atención con Lost in France e It’s a Heartache, pero fue su colaboración con Jim Steinman la que marcó un antes y un después en su carrera.

Tras el éxito de Total Eclipse of the Heart, volvió a ocupar un lugar privilegiado en la escena musical con Holding Out for a Hero, canción incluida en la banda sonora de la película Footloose, uno de los temas más recordados de la década de los ochenta.

A lo largo de su trayectoria recibió tres nominaciones a los premios Grammy y publicó una extensa discografía que la mantuvo vigente durante más de cinco décadas.

Incluso en los últimos años continuó activa. Poco antes de su fallecimiento presentó el sencillo Only Love y preparaba una gira por distintos países de Europa.

Una artista que nunca se alejó de los escenarios

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción Believe in Me. Aunque no logró una destacada posición en el certamen, siguió realizando conciertos y manteniendo una estrecha relación con sus seguidores.

Bonnie Tyler también fue reconocida oficialmente por su aporte a la música británica. En 2022 recibió un homenaje por sus servicios a la industria musical y, un año después, fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).

Lejos de la imagen de las grandes divas, siempre se definió como una persona sencilla:

“Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!”, declaró al Times en 2025.

La cantante estaba casada desde 1973 con Robert Sullivan, su compañero de juventud. Ambos dividían su tiempo entre el Reino Unido y la región portuguesa del Algarve, donde la artista pasó sus últimos meses de vida.

Con su partida desaparece una de las voces más reconocibles de la música contemporánea, pero su legado seguirá vivo a través de canciones que continúan emocionando a millones de personas alrededor del mundo.