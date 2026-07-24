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Resumen: El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín dictó la primera condena dentro del entramado de corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, imponiendo 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del organismo. El procesado aceptó haber falsificado 15 documentos para legalizar el desembolso de dinero público por servicios no prestados entre 2020 y 2023, marcando el primer hito judicial de una investigación de mayor alcance que contempla próximas imputaciones, entre ellas a la del hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle.

¡Va cayendo la banda! Condenan al primero por corrupción dentro del AMVA en la anterior administración

En la mañana de este viernes 24 de julio de 2026, el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín emitió la primera sentencia condenatoria dentro de la macroinvestigación por irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

El fallo avaló de manera definitiva el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Alberto C. H., quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Pena impuesta y modus operandi

Cardona Henao fue condenado a 19 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de concurso de falsedades en documento privado.

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que el procesado formó parte de una maniobra fraudulenta en la que elaboró y utilizó 15 documentos falsos —entre cuentas de cobro y soportes documentales— para simular la prestación de servicios e insumos que jamás fueron entregados, logrando así el desembolso irregular de recursos públicos.

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Clave del fallo: Esta maniobra constituyó un mecanismo sofisticado ideado para dar apariencia de legalidad a la salida de fondos desde el AMVA hacia el organismo de socorro.

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Un entramado de mayor alcance

Esta decisión judicial marca el primer hito de condena en un expediente que rastrea múltiples maniobras de corrupción administrativa en la contratación pública del Valle de Aburrá entre los años 2020 y 2023.

El caso continúa en desarrollo y avanza hacia nuevas fases procesales. Entre los próximos trámites judiciales relevantes, se destaca la citación a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, también investigado por su presunta vinculación en este esquema de desviación de fondos públicos.

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