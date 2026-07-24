Medellín fortalece la oferta de bienestar para las personas cuidadoras

Resumen: La Alcaldía de Medellín fortalece su oferta para las personas cuidadoras con programas de bienestar, actividad física, formación y espacios de autocuidado.

La Alcaldía de Medellín continúa impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras mediante el fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado, una estrategia que busca reconocer la importancia de esta labor, promover su redistribución y facilitar el acceso a espacios de bienestar, formación y desarrollo personal.

Como parte de esta apuesta, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) mantiene programas dirigidos a quienes desempeñan tareas de cuidado, con actividades enfocadas en el deporte, la recreación, la actividad física y el autocuidado en entornos sociales y comunitarios. La estrategia pretende brindar herramientas para fortalecer el bienestar físico y mental de esta población.

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Durante 2025, cerca de 1.063 mujeres cuidadoras participaron en talleres orientados al fortalecimiento de su salud física y emocional.

En lo corrido de 2026, aproximadamente 840 personas han accedido a estas actividades, que además les permiten asistir a los Círculos de Cuidado mientras reciben apoyo mediante la oferta de relevo para atender sus responsabilidades de cuidado.

A estas acciones se suma la labor de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que entre 2024 y 2026 capacitó a más de 780 personas encargadas del cuidado de adultos mayores.

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Los procesos de formación incluyen temas relacionados con autocuidado, manejo básico en salud, acompañamiento psicosocial y conocimiento de las rutas de atención institucional.

La estrategia también contempla iniciativas lideradas por la Secretaría de las Mujeres, entre ellas los Círculos de Cuidado y el Centro Comunitario de Lavado, espacios diseñados para disminuir las cargas asociadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

En el marco del Día de las Personas Cuidadoras, conmemorado este 24 de julio, la alcaldía reiteró su compromiso de seguir ampliando la oferta institucional para fortalecer el bienestar, el reconocimiento y las oportunidades de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de otras personas.

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