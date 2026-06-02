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    USO convoca paro de 24 horas en Ecopetrol por estancamiento en negociación laboral

    La USO decretó un cese de actividades por 24 horas en Ecopetrol, señalando la falta de voluntad en las negociaciones de los trabajadores.

    Publicado por: Melissa Noreña

    USO convoca paro de 24 horas en Ecopetrol
    Foto de cortesía.
    USO convoca paro de 24 horas en Ecopetrol por estancamiento en negociación laboral

    Resumen: La Unión Sindical Obrera (USO) inició un paro de 24 horas en Ecopetrol. Los trabajadores protestan ante la falta de acuerdos en la convención laboral.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera (USO) declaró formalmente un paro de actividades por un lapso de 24 horas durante la jornada de este martes 2 de junio.

    De acuerdo con los voceros del colectivo de trabajadores, la determinación drástica responde a una marcada escasez de voluntad política dentro de la mesa donde se discute la Convención Colectiva de Trabajo.

    El gremio emitió un documento oficial en el que califica la postura de los directivos de la firma petrolera como negligente, nula y dilatoria, señalando de forma directa a Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol.

    Según el sindicato, sobre esta alta ejecutiva recae la responsabilidad legal de concertar el destino laboral de la organización y el pliego de peticiones de la base obrera.

    El cese de operaciones busca la dignificación de los salarios y el robustecimiento de las garantías prestacionales para el personal directo y las firmas contratistas.

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    La movilización nacional busca salvaguardar los puestos y la estabilidad de más de 60.000 operarios vinculados al sector del gas y los hidrocarburos.

    Desde la USO advirtieron que este conflicto rompe el balance financiero de ocho departamentos de tradición minero-energética, afectando el sustento de cerca de 3.5 millones de pobladores colombianos.

    Por tal motivo, los líderes sindicales hicieron un llamado general a la unidad de los operarios para presionar avances reales en la soberanía energética y una transición justa, confirmando que la base responderá de forma masiva durante la ejecución del paro.

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