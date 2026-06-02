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Resumen: Cinco presuntos integrantes de Los Astutos fueron enviados a prisión por el robo de motocicletas de alta gama en Bogotá. Las autoridades incautaron armas y herramientas usadas en los hurtos.

Golpe a ‘Los Astutos’: capturan a señalados saqueadores de motocicletas de alta gama en Bogotá

Cinco presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Astutos’ fueron enviados a prisión preventiva tras un operativo adelantado por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad.

Los capturados son investigados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Según las autoridades, ‘Los Astutos’ estarían dedicados al robo sistemático de motocicletas de media y alta gama en sectores del noroccidente de la capital.

La investigación se extendió durante un año e incluyó interceptaciones telefónicas, labores de seguimiento, vigilancia y análisis de información que permitieron identificar la presunta operación de la organización.

Las capturas se materializaron durante cinco diligencias de allanamiento realizadas de manera simultánea en las localidades de Suba y Engativá.

De acuerdo con las pesquisas, los integrantes de ‘Los Astutos’ actuaban principalmente en horas de la noche y la madrugada, aprovechando momentos en los que las motocicletas permanecían estacionadas o sin supervisión.

Las autoridades establecieron que los sospechosos utilizaban herramientas artesanales conocidas como “pesatones” y “plumas” para vulnerar los sistemas de encendido y seguridad de los vehículos en pocos segundos. La actividad ilícita les habría generado ingresos cercanos a los $270 millones de pesos.

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Durante los procedimientos fueron incautados un revólver calibre 38 con munición, herramientas utilizadas para la apertura forzada de cerraduras y una placa de motocicleta que figuraba con reporte de hurto.

Entre los detenidos figura alias Castro, señalado como presunto líder de la organización y quien registra antecedentes por hurto. También fue capturada alias Katherine, quien, según la investigación, coordinaba aspectos logísticos y financieros de la estructura. Asimismo, fue detenido alias Fideo, quien habría intentado escapar durante el operativo y tenía una medida de prisión domiciliaria vigente.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un golpe a las redes dedicadas al hurto y comercialización ilegal de autopartes.

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