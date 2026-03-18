Resumen: Escándalo en Bogotá por video de un hombre abusando de una perrita en Usme. El IDPYBA asumió la representación legal del animal para denunciar el maltrato.

Buscan a depravado en Usme por abusar de una perrita

Un video estremecedor grabado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, ha desatado una ola de indignación entre los internautas tras captar el momento exacto en que un hombre abusa sexualmente de una perrita.

La denuncia, visibilizada en redes sociales por la senadora Esmeralda Hernández, revela una denuncia que involucra a una canina que había sido entregada en adopción hace un año y medio, pero que lamentablemente se salió de su casa y terminó en manos de este agresor.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se desplazó hasta el lugar para rescatar a la canina y brindarle atención médica veterinaria inmediata.

Los especialistas realizan una valoración exhaustiva que servirá como material probatorio para la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

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El instituto aclaró que, aunque no tienen facultades judiciales, asumirán la representación legal de la perrita para asegurar que se aplique la Ley 1774 de 2016. Bajo esta normativa, cualquier acto de maltrato que cause lesiones graves o la muerte puede acarrear penas de prisión y multas millonarias, siendo el abuso sexual un agravante determinante en el proceso.

La comunidad de Usme permanece en alerta y exige la captura del sujeto, quien actualmente se encuentra en libertad a pesar de la evidencia en video.

Por su parte, la perrita se recupera bajo custodia institucional; los defensores de los animales piden que la justicia actúe con celeridad para sentar un precedente contra los depravados que atentan contra seres sintientes que no pueden defenderse.

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