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Resumen: Capturan en el aeropuerto El Dorado a alias “LoboMenor”, presunto cabecilla de “Los Lobos” vinculado al asesinato de Villavicencio.

Cae en El Dorado alias ‘LoboMenor’, uno de los cabecillas del crimen organizado ecuatoriano

La captura de alias ‘LoboMenor’ marca un hecho de alto impacto internacional, luego de que autoridades migratorias interceptaran en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a uno de los presuntos cabecillas del crimen organizado ecuatoriano.

Se trata de Ángel Esteban, conocido como alias ‘LoboMenor’, integrante de la estructura criminal ‘Los Lobos’, quien tenía vigente una circular roja de Interpol por su presunta participación en delitos de alto perfil.

De acuerdo con la información oficial, la captura de este sujeto se produjo cuando ingresaba al país, tras ser previamente identificado en el sector de Polanco, en Ciudad de México, lo que permitió activar los protocolos de seguimiento internacional.

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El detenido es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, un crimen que generó conmoción en la región por su impacto político y su relación con estructuras del narcotráfico.

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El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el procedimiento, destacando la articulación entre autoridades nacionales e internacionales para lograr la detención de este individuo.

Alias ‘LoboMenor’ sería una pieza clave dentro de ‘Los Lobos’, organización criminal vinculada a múltiples actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico y la violencia política en Ecuador.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se adelantan los trámites correspondientes para definir su situación judicial y un eventual proceso de extradición.

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