Urrao refuerza la seguridad: decretan toque de queda para menores y prohibición de parrillero

Ante la creciente preocupación por el orden público en el municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño, la Administración Municipal anunció la implementación de medidas extraordinarias de seguridad, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y prevenir nuevos hechos de violencia.

Las disposiciones fueron definidas tras la realización de un consejo de seguridad, en el que participaron la Alcaldía de Urrao, la Gobernación de Antioquia y representantes de la Fuerza Pública. Como resultado de este encuentro, se expidió el Decreto 007 del 11 de enero de 2026, mediante el cual se establecen restricciones temporales que regirán en el municipio.

Entre las medidas adoptadas, las autoridades decretaron la prohibición del parrillero hombre en motocicletas dentro de la jurisdicción de Urrao. Esta restricción entró en vigencia el 11 de enero y se extenderá hasta el 15 de febrero de 2026, en el horario comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, como una acción preventiva para reducir hechos delictivos.

Adicionalmente, se estableció un toque de queda para menores de edad, que prohíbe la permanencia o circulación de personas menores de 18 años en vías, calles, parques, plazas y establecimientos abiertos al público, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

La Administración Municipal reiteró que estas decisiones responden a la reciente escalada de violencia registrada en el municipio y buscan garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el restablecimiento de la tranquilidad en el territorio.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para acatar las medidas y colaborar con la Fuerza Pública, mientras se refuerzan los controles y operativos en la zona.