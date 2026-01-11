¡Terror en Urrao! Balacera tras ataque sicarial deja dos muertos y al menos ocho heridos

Resumen: Un presunto ataque sicarial en Urrao terminó en un tiroteo con la Policía, dejando dos muertos y al menos ocho heridos. Los agresores fueron interceptados tras asesinar a un hombre recientemente salido de prisión, y entre los lesionados hay civiles y uniformados. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los motivos y reforzar la seguridad en el municipio.

Un hecho violento sacudió la tranquilidad del municipio de Urrao en la noche del sábado 10 de enero, cuando un presunto ataque sicarial derivó en un tiroteo que dejó dos personas muertas y ocho más heridas, entre civiles y miembros de la Policía.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres llegaron a una zona comercial del municipio y dispararon contra un individuo que, presuntamente, había salido recientemente de la cárcel por vencimiento de términos, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el homicidio, los presuntos agresores intentaron escapar, pero fueron interceptados por un grupo de uniformados que se encontraba en el sector.

Además de los fallecidos, ocho personas resultaron heridas durante el tiroteo. La mayoría de los afectados ya recibe atención médica en el centro de salud del municipio y se encuentra fuera de peligro, según las autoridades locales.

Las autoridades activaron de inmediato un operativo de seguridad y anunciaron la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario, con el fin de coordinar medidas que protejan a la comunidad y prevengan nuevos incidentes.

Este episodio se suma al aumento de la violencia en Antioquia, donde en los primeros 11 días de 2026 se han registrado cerca de 60 homicidios, generando preocupación entre la ciudadanía y las autoridades. Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y la identidad de los responsables.