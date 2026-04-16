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Resumen: Capturan urólogo en Medellín por presuntos abusos a pacientes. Más de 20 testimonios y decenas de víctimas reciben acompañamiento.

¡Capturan urólogo en Medellín! ‘No hay intocables’, dice alcalde tras denuncias de abusos a pacientes

Los abusos en contextos de atención médica quedaron en el centro de la atención pública tras la captura de un médico urólogo en Medellín, señalado de presuntamente cometer delitos sexuales contra sus pacientes durante consultas.

El procedimiento se dio luego de más de un año de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional de Colombia y la alcaldía de Medellín.

Según las autoridades, se han recopilado al menos 20 testimonios consistentes que evidenciarían un patrón de conducta en el que el urólogo habría aprovechado su posición para agredir a mujeres en estado de vulnerabilidad.

De acuerdo con los hallazgos, el implicado habría utilizado su rol como médico para realizar procedimientos no justificados, además de presuntamente alterar registros clínicos con el fin de ocultar los abusos.

El capturado también tendría antecedentes relacionados con delitos similares, lo que refuerza las líneas investigativas en curso.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso y expresó su respaldo a las víctimas.

“Quiero expresar mi solidaridad con todas las mujeres que han denunciado. Durante años, este hombre habría usado su profesión para cometer actos indebidos. Desde la institucionalidad activamos rutas para acompañarlas y avanzar en las investigaciones”, manifestó.

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Desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín se informó que más de 30 mujeres han recibido acompañamiento integral, incluyendo apoyo psicológico y asesoría jurídica.

De estas, un grupo significativo ya cuenta con representación legal dentro del proceso penal, mientras otras continúan en etapa de denuncia.

El médico deberá responder ante la justicia por delitos relacionados con acceso carnal en condición de incapacidad de resistir, mientras avanzan las audiencias correspondientes.

Las autoridades reiteraron que se mantienen activos los canales de atención para posibles nuevas víctimas, al tiempo que destacaron la importancia de denunciar este tipo de hechos. El caso sigue en desarrollo y podría sumar nuevos testimonios en los próximos días.

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