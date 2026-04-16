¡Cayó en Rionegro un estafador internacional! Ciudadano argentino con circular roja de Interpol

Resumen: Capturan en el aeropuerto de Rionegro a Diego Maximiliano Báez, argentino buscado por Interpol por millonarias estafas inmobiliarias en su país.

Lo que pretendía ser un paso desapercibido por territorio antioqueño terminó en una celda de paso para Diego Maximiliano Báez, un ciudadano de nacionalidad argentina que era buscado por la Interpol.

El hombre fue interceptado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, luego de que los sistemas de seguridad emitieran una alerta máxima. Al verificar sus antecedentes, los uniformados confirmaron que sobre Báez pesaba una notificación roja de Interpol, emitida por las autoridades judiciales de la ciudad de Córdoba, Argentina, donde se le señala como una pieza clave en un sofisticado esquema de defraudación pública y privada.

La ubicación de este sujeto fue el resultado de un minucioso cruce de datos entre las autoridades migratorias colombianas y las bases de datos globales de la policía internacional.

Según los registros, el extranjero había ingresado a Colombia el pasado 24 de marzo, pero solo hasta su tránsito por la terminal aérea de Rionegro se logró materializar la medida restrictiva basada en la circular de Interpol.

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Las investigaciones en su país de origen lo vinculan con una red criminal dedicada a la ocupación ilegal de terrenos. El “modus operandi” consistía en apoderarse de predios de forma violenta o irregular, levantar construcciones sin licencias y posteriormente venderlas a ciudadanos incautos que entregaban los ahorros de su vida por inmuebles sin validez legal.

Las autoridades argentinas estiman que las víctimas de Báez se cuentan por decenas, quienes resultaron estafadas con la promesa de viviendas propias que nunca cumplieron con las normativas locales, generando ganancias ilícitas multimillonarias para la estructura criminal.

Tras su detención en el oriente antioqueño, el implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya inició los trámites de rigor para su reclusión formal.

Ahora, se espera que en las próximas semanas se complete el proceso administrativo y diplomático para su extradición, de modo que comparezca ante el juzgado cordobés que reclama su presencia para responder por los delitos de estafa y ocupación ilegal.

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