Resumen: El expresidente Álvaro Uribe advirtió que el incremento del 23% al salario mínimo decretado por el Gobierno Petro, lejos de beneficiar a los trabajadores, provocará una ola de despidos y un aumento de la informalidad debido a la incapacidad de las empresas para costearlo junto a la alta carga impositiva actual. Según Uribe, esta medida es una "flor de un día" amenazada por la inflación, el derroche estatal y la falta de inversión privada, lo que derivará en la escasez de vacantes bajo el letrero de "no hay puestos", incentivando el éxodo de más de 80 mil jóvenes al año y poniendo en riesgo la estabilidad del ahorro pensional de los colombianos.

“No hay puestos” y los “jóvenes vivirán un éxodo”: el fuerte análisis de Álvaro Uribe sobre el salario mínimo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura crítica al reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro. Según el exmandatario, aunque la remuneración digna es necesaria, un aumento del 23% bajo las condiciones actuales de la economía colombiana podría ser contraproducente, convirtiéndose en una “flor de un día” que terminará afectando tanto a empleados como a empleadores.

El fantasma del desempleo: “No hay puestos”

Uribe advirtió que el principal efecto de esta medida será el cierre de oportunidades laborales. Aseguró que en las puertas de las empresas empezará a leerse el letrero de “NO HAY PUESTOS”, debido a que la mayoría de los empleadores no podrán soportar la combinación de impuestos altos, nuevas cargas laborales y este ajuste salarial.

“Se corre el riesgo de despidos masivos y de que a quienes ganan por encima del mínimo les vayan bajando el sueldo para aproximarlos al básico”, señaló el líder del Centro Democrático.

Un golpe a la inversión y al trabajador formal

El análisis destaca que el bienestar real depende de una “Economía Fraterna” donde le vaya bien a ambas partes. No obstante, Uribe señaló varios factores que ponen en jaque el poder adquisitivo del aumento:

Inflación desbordada: Gran parte del incremento se diluirá en el costo de medicamentos y salud debido a lo que calificó como la “destrucción” del sistema por parte del Gobierno.

Vivienda inalcanzable: Advirtió que la vivienda de interés social podría aumentar su costo en más de 40 millones de pesos.

Costos operativos: Recordó que Colombia ya tiene una de las cargas más pesadas de la región, con 18 festivos remunerados al 100% y 11 horas de recargo nocturno.

Críticas al derroche y la corrupción

Para el expresidente, el Gobierno Petro está trasladando al sector privado la responsabilidad de una “renta básica” que prometió y no cumplió por el derroche de recursos. Denunció que mientras el sector privado se asfixia, el Estado incrementa la burocracia, la corrupción y el endeudamiento, poniendo en riesgo incluso las reservas pensionales de los trabajadores acumuladas durante 32 años.

Éxodo de jóvenes y falta de futuro

Finalmente, Uribe lamentó que esta situación acelere la salida de colombianos del país, cifra que ya supera los 80 mil jóvenes al año. Según su visión, los trabajadores informales (que representan el 55% de la fuerza laboral) perderán la esperanza de conseguir un empleo estable bajo este modelo.

El exmandatario concluyó reiterando su compromiso con una alternativa basada en la reducción de impuestos, la eliminación del gasto innecesario y un Estado más austero que permita el crecimiento real de la economía.

