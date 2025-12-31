Navidad sin veneno: desmantelan fábrica clandestina de licor adulterado en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades de Medellín desmantelaron un punto clandestino de licor adulterado durante operativos de Navidad y Año Nuevo para proteger la salud ciudadana.

En pleno auge de las celebraciones decembrinas, las autoridades de Medellín asestaron un fuerte golpe al negocio adulterado que pone en riesgo la salud de miles de personas durante Navidad y Año Nuevo.

En operativos simultáneos, se logró desarticular un punto clandestino dedicado a la producción y distribución de licor adulterado en diferentes zonas de la ciudad.

Las acciones fueron lideradas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte del plan especial de control desplegado para prevenir intoxicaciones y muertes asociadas al consumo de alcohol ilegal en temporada de fiestas.

Lea también: A punta de municiones: capturan a joven con más de 200 cartuchos de fusil en pleno centro de Bogotá

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron más de 300 botellas de licor de distintas marcas, cerca de 20 litros de alcohol a granel almacenado en recipientes plásticos y decenas de bolsas con sustancias utilizadas para la mezcla ilegal.

Además, se hallaron más de mil envases vacíos, miles de tapas y sellos falsificados, dosificadores, dinero en efectivo y un teléfono celular que sería clave en la investigación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según las primeras indagaciones, el licor ilegal era distribuido en sectores de alta concentración de público como barrios del occidente de la ciudad, zonas del centro y corregimientos aledaños, aprovechando el aumento del consumo durante las festividades.

Las autoridades estiman que esta estructura clandestina generaba ganancias semanales cercanas a los $12 millones, recursos que presuntamente alimentaban las finanzas de redes criminales dedicadas a otras economías ilegales.

Desde la Alcaldía de Medellín reiteraron el llamado a la ciudadanía para comprar licor únicamente en establecimientos autorizados, verificar sellos y denunciar cualquier punto sospechoso. Recordaron que el consumo de licor adulterado puede causar intoxicaciones severas, daños neurológicos e incluso la muerte.