¡Urgente! Ya se sabe quién es el nuevo técnico de Nacional: es un ‘capricho’ que muchos hinchas tenían

Resumen: En una primicia del periodista César Luis Merlo, Lucas González asumirá como nuevo director técnico de Atlético Nacional tras frustrarse el regreso de Reinaldo Rueda por diferencias económicas. Este sorpresivo movimiento genera un fuerte remezón en el Fútbol Profesional Colombiano, dejando un enorme desafío en Ibagué, donde las directivas de Deportes Tolima ya trabajan contrarreloj para encontrar un reemplazo que mantenga a flote su proyecto deportivo y asuma el exigente reto de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El mercado de entrenadores del fútbol profesional colombiano ha sufrido un vuelco total. Según información exclusiva revelada por el prestigioso periodista de fichajes César Luis Merlo, Lucas González se convertirá en el nuevo director técnico de Atlético Nacional, asumiendo el banco de uno de los clubes más laureados del país en un movimiento tan audaz como inesperado.

El no de Reinaldo Rueda obligó al plan de contingencia

La prioridad absoluta de la directiva verdolaga para enderezar el rumbo deportivo era el regreso de un histórico de la casa: Reinaldo Rueda. El estratega que llevó al club a tocar el cielo continental en 2016 estuvo en conversaciones formales, pero la ilusión de la hinchada se desmoronó en las últimas horas.

La razón del quiebre: La llegada de Rueda se frustró definitivamente debido a la falta de un acuerdo económico. Las altas pretensiones del experimentado timonel se alejaron de los márgenes presupuestarios fijados por la dirigencia antioqueña, obligándolos a romper las negociaciones.

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Ante la negativa, la mesa directiva activó de inmediato sus opciones y aceleró a fondo por Lucas González, cuyo perfil metodológico, moderno y de fútbol ofensivo encaja con la proyección institucional de proyectar jóvenes talentos y devolverle la identidad de juego al cuadro paisa.

Sismo en Ibagué: Deportes Tolima, obligado a reestructurar su plan continental

La otra cara de la moneda se vive en el territorio ‘Pijao’. La salida de González genera un fuerte dolor de cabeza en las oficinas del Deportes Tolima, club en el que venía consolidando un proceso serio y vistoso.

La marcha del estratega bogotano obliga a la dirigencia a trabajar a marchas forzadas bajo un panorama de alta exigencia:

Octavos de final de la Copa Libertadores: Tolima se encuentra en las instancias decisivas del torneo de clubes más importante de América, por lo que el nuevo DT asumirá el cargo con la presión inmediata de competir a nivel internacional.

Continuidad del proyecto: La junta directiva ya evalúa carpetas de entrenadores nacionales y extranjeros que se adapten rápidamente a la nómina actual para no perder el terreno ganado.

Gestión contrarreloj: El inicio de las competencias locales y la llave libertadora obligan a que el reemplazo sea anunciado en los próximos días.

Con esta primicia de Merlo, el segundo semestre de 2026 arranca con máxima tensión: Nacional apuesta por la revolución táctica de Lucas González para volver a levantar títulos, mientras que Tolima deberá apelar a su conocida resiliencia institucional para que el sueño de la «Gloria Eterna» no se vea truncado.

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