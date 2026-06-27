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    Imprudencia al volante: giro prohibido en la calle San Juan deja dos personas heridas, una de gravedad

    Los afectados circulaban en una moto por su via, en San Juan una de las víctimas se llevó la peor parte y presenta lesiones delicadas y de gravedad

    Publicado por: SoloDuque

    Imprudencia al volante: giro prohibido en la calle San Juan deja dos personas heridas, una de gravedad

    Resumen: Los afectados circulaban en una moto por su via; una de las víctimas se llevó la peor parte y presenta lesiones delicadas y de gravedad

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    Minuto30.com .- La falta de cultura vial y el irrespeto por las normas de tránsito volvieron a ser protagonistas de un lamentable suceso en Medellín. Durante la noche de este viernes, un grave accidente vehicular en el occidente de la ciudad dejó un saldo de dos lesionados, demostrando una vez más cómo la imprudencia en las vías pone en riesgo inminente la vida de los ciudadanos.

    Según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30, el accidente se registró en la calle 44 con carrera 74, donde no se permite el giro hacia la izquierda, a pocos minutos de finalizar el viernes y fue provocado por lo que sería una peligrosa maniobra irregular por parte del conductor de un vehículo.

    Un carro particular omitió las normas de tránsito y realizó un giro prohibido, desencadenando la fuerte colisión contra una moto, como se evidencia en el video.

    accidente en san juan

    El saldo de la irresponsabilidad

    El impacto provocado por esta grave infracción afectó directamente a dos personas que transitaban por el sector en ese momento, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar ante la maniobra del vehículo.

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    Los afectados circulaban en una moto por su via; una de las víctimas se llevó la peor parte y presenta lesiones delicadas y de gravedad, requiriendo atención médica urgente.

    Este tipo de accidentes refleja cómo una simple decisión imprudente frente al volante puede cambiar o dañar irreversiblemente la vida de personas inocentes en cuestión de segundos.

    El suceso hace un llamado urgente a la conciencia ciudadana para respetar la señalización y conducir con total responsabilidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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