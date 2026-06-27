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Resumen: Los afectados circulaban en una moto por su via; una de las víctimas se llevó la peor parte y presenta lesiones delicadas y de gravedad

Imprudencia al volante: giro prohibido en la calle San Juan deja dos personas heridas, una de gravedad

Minuto30.com .- La falta de cultura vial y el irrespeto por las normas de tránsito volvieron a ser protagonistas de un lamentable suceso en Medellín. Durante la noche de este viernes, un grave accidente vehicular en el occidente de la ciudad dejó un saldo de dos lesionados, demostrando una vez más cómo la imprudencia en las vías pone en riesgo inminente la vida de los ciudadanos.

Según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30, el accidente se registró en la calle 44 con carrera 74, donde no se permite el giro hacia la izquierda, a pocos minutos de finalizar el viernes y fue provocado por lo que sería una peligrosa maniobra irregular por parte del conductor de un vehículo.

Un carro particular omitió las normas de tránsito y realizó un giro prohibido, desencadenando la fuerte colisión contra una moto, como se evidencia en el video.

El saldo de la irresponsabilidad

El impacto provocado por esta grave infracción afectó directamente a dos personas que transitaban por el sector en ese momento, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar ante la maniobra del vehículo.

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Los afectados circulaban en una moto por su via; una de las víctimas se llevó la peor parte y presenta lesiones delicadas y de gravedad, requiriendo atención médica urgente.

Este tipo de accidentes refleja cómo una simple decisión imprudente frente al volante puede cambiar o dañar irreversiblemente la vida de personas inocentes en cuestión de segundos.

El suceso hace un llamado urgente a la conciencia ciudadana para respetar la señalización y conducir con total responsabilidad.