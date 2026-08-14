¡Urgente! Un hombre, al parecer llevado de la rasca, causó accidente en Granizal: hay una persona muerta

Resumen: Un grave accidente de tránsito registrado en la carrera 31B con calle 102B del barrio Granizal dejó un saldo de una persona fallecida y varios heridos, luego de que un vehículo se volcára tras arrollar a varios peatones. El hecho desató la indignación de la comunidad, que intentó linchar al conductor; sin embargo, la Policía Nacional intervino a tiempo y logró rescatarlo en una motocicleta. A esta hora, la vía permanece totalmente cerrada mientras las autoridades realizan las inspecciones e investigaciones correspondientes, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

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Un trágico siniestro vial se registró en el barrio Granizal, al nororiente de la ciudad, donde un vehículo se volcó tras arrollar a varios peatones. El hecho dejó un balance preliminar de una persona fallecida y momentos de alta tensión entre la comunidad y la Fuerza Pública.

Tragedia en la vía y momentos de tensión

Según los primeros reportes, el conductor del automotor perdió el control del vehículo en la carrera 31B con calle 102B, provocando el volcamiento del mismo. Durante la maniobra, el carro embistió a varias personas que transitaban por la zona, causándole la muerte de manera instantánea a una de ellas.

La tragedia desató la indignación de los transeúntes y residentes del sector, quienes intentaron agredir y linchar al conductor en el lugar de los hechos. La oportuna reacción de la Policía Nacional impidió el ataque, logrando rescatar al hombre y evacuarlo de emergencia a bordo de una motocicleta oficial para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales y brindarle atención médica.

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Estado de la movilidad y presencia de autoridades

A esta hora, unidades de la Secretaría de Movilidad, organismos de socorro y agentes de la Sijín se encuentran en el sitio realizando la inspección técnica del cadáver, el peritaje del vehículo y las investigaciones pertinentes para determinar si el conductor transitaba bajo los efectos del alcohol o sufrió alguna falla mecánica.

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Aviso a los conductores:

Se presenta cierre total de la vía en la carrera 31B con calle 102B (Barrio Granizal). Se reitera el llamado a los ciudadanos para que transiten con precaución y tomen rutas alternas mientras concluyen las labores de las autoridades en el sector.

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