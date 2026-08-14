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Resumen: Bomberos de Medellín rescataron con vida a un gatico en Pereira, donde apoyan las labores tras el terremoto de magnitud 7,4.

¡Tres días bajo los escombros! Bomberos de Medellín rescatan con vida a un gatico en Pereira

Una historia de esperanza se registró en medio de la tragedia que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia. Durante la noche del pasado jueves 13 de agosto, Bomberos de Medellín rescataron con vida a un gatico que permanecía atrapado en una vivienda parcialmente destruida en Pereira.

El gatico fue encontrado en el barrio Lorena, donde los equipos de emergencia adelantaban labores de búsqueda y rescate entre las estructuras afectadas por el sismo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

El gatico llevaba aproximadamente tres días solo y atrapado en el inmueble cuando los rescatistas lograron ubicarlo y sacarlo de manera segura.

El hallazgo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada para los integrantes del equipo desplegado en la capital de Risaralda.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el trabajo de los organismos de socorro y aseguró que el compromiso de los equipos enviados a la zona es proteger todas las formas de vida.

“Cuando decimos que estamos allá para salvar vidas, hablamos de todas las vidas. Seguimos trabajando sin descanso”, señaló el mandatario a través de su cuenta de X.

Los Bomberos de Medellín permanecen en Pereira como parte del despliegue de apoyo enviado por la alcaldía para atender la emergencia ocasionada por el terremoto.

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El grupo especializado participa en labores de búsqueda, rescate y recuperación en diferentes puntos afectados, junto con ingenieros estructurales y binomios caninos.

Uno de los sectores intervenidos ha sido el edificio Rincón de la Villa, donde los equipos han participado en la recuperación de víctimas entre los escombros.

Mientras continúan las labores de emergencia en Pereira, el rescate del pequeño animal dejó una imagen de esperanza en medio de una tragedia que ha golpeado a varias regiones del país.

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