¡Urgente! Tribunal Superior de Bogotá ya tomó decisión de segunda instancia en el caso contra el expresidente Uribe

Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que ya tomó la decisión de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por presunta manipulación de testigos. La Sala de decisión penal número 19 aprobó el fallo, y este será notificado a las partes en los próximos días, revelando si se ratifica, reduce la pena o se absuelve al exmandatario.
En un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, se confirmó que los jueces ya tomaron una decisión de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Uribe, que ya fue condenado a 12 años de prisión.
En la carta que se puede leer en redes sociales, el Tribunal dejó claro que este 14 de octubre, la Sala de decisión penal número 19 aprobó la decisión de segunda instancia tomada en el caso, solicitada por la defensa del expresidente y por el Ministerio Público, quienes consideraron injusta e irracional la condena contra Álvaro Uribe.
Tras conocerse que la decisión ya se tomó, anunciaron que en los próximos días se le entregará la misma a las partes intervinientes y se conocerá a la opinión pública si el expresidente queda en libertad, si se reduce su pena o si por el contrario, ratifican los 12 años de prisión.
