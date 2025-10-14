¡Urgente! Tribunal Superior de Bogotá ya tomó decisión de segunda instancia en el caso contra el expresidente Uribe

Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que ya tomó la decisión de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por presunta manipulación de testigos. La Sala de decisión penal número 19 aprobó el fallo, y este será notificado a las partes en los próximos días, revelando si se ratifica, reduce la pena o se absuelve al exmandatario.