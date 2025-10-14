Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima

    • ¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima

    ¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima
    Brenda Olaya ganó bronce en el Grand Prix de Lima, sumando importantes puntos para Colombia en el ranking mundial de judo. Foto: cortesía Federación Internacional de Judo
    Compartir:
    • ¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima

    Resumen: La judoca colombiana Brenda Olaya consiguió la medalla de bronce en la categoría de -78 kilogramos en el Grand Prix de Judo de Lima, celebrado del 11 al 13 de octubre, un torneo que reunió a 284 atletas de 48 países; Olaya se destacó al recuperarse en el cuadro de repechaje tras una derrota inicial, superando a la finlandesa Emma Krapu y luego asegurando el podio al vencer a Marie Branser de Guinea, lo que le otorgó a Colombia la única presea del evento y un puesto 18 en la clasificación general liderada por Brasil.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La judoca colombiana Brenda Olaya se alzó con la medalla de bronce en la categoría de los -78 kilogramos.

    Lo logró en el exigente Grand Prix de Judo de Lima, que se disputó del sábado 11 al lunes 13 de octubre en la capital peruana.

    Olaya, representante nacional en un torneo que congregó a 284 atletas de 48 países, demostró su destreza en el tatami, sumando importantes puntos para el ranking mundial.

    La colombiana inició su camino en el Pool D con una victoria ante la local Sara Morales.

    A pesar de caer en su segundo combate ante la brasileña Karol Gimenes, Brenda Olaya se reincorporó con fuerza en el cuadro de repechaje.

    ¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima

    En esta instancia, superó a la finlandesa Emma Krapu, lo que le dio el pase a la lucha por el bronce.

    En el decisivo encuentro, Olaya se midió ante Marie Branser de Guinea, haciendo gala de su técnica para asegurar una de las preseas de bronce de la categoría.

    La competencia de los -78 kg fue dominada por la eslovena Metka Lobnik (oro), seguida por la francesa Kaila Issoufi (plata). El otro bronce fue para la canadiense Coralie Godbout.

    Colombia participó en el evento con una delegación de 11 atletas (cinco hombres y seis mujeres), finalizando en la casilla 18 de la clasificación general gracias al bronce de Olaya.

    El medallero del Grand Prix fue liderado por Brasil, con un total de 11 medallas (4 oros, 4 platas y 3 bronces).

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Duelo de titanes en semifinal! Colombia Sub-20 se enfoca en Argentina buscando el paso a la final del Mundial

    ¡Gloria para Colombia! Salim Hanna domina la F4 italiana y se corona campeón de novatos con récord de victorias

    ¡Doble Oro! Alexander Jiménez brilla y cierra con broche de oro el histórico Mundial de Aguas Abiertas para Colombia

    ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

    ¡El DIM sin piedad! Con goleada, el ‘Poderoso’ prácticamente sacó de competencia a Once Caldas

    ¡El DIM sin piedad! Con goleada, el ‘Poderoso’ prácticamente sacó de competencia a Once Caldas

    ¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15

    ¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15


    [grupos] [fixture items="7"]