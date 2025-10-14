¡Brenda Olaya conquista bronce! La judoca colombiana se sube al podio en el Grand Prix de Lima

Resumen: La judoca colombiana Brenda Olaya consiguió la medalla de bronce en la categoría de -78 kilogramos en el Grand Prix de Judo de Lima, celebrado del 11 al 13 de octubre, un torneo que reunió a 284 atletas de 48 países; Olaya se destacó al recuperarse en el cuadro de repechaje tras una derrota inicial, superando a la finlandesa Emma Krapu y luego asegurando el podio al vencer a Marie Branser de Guinea, lo que le otorgó a Colombia la única presea del evento y un puesto 18 en la clasificación general liderada por Brasil.
La judoca colombiana Brenda Olaya se alzó con la medalla de bronce en la categoría de los -78 kilogramos.
Lo logró en el exigente Grand Prix de Judo de Lima, que se disputó del sábado 11 al lunes 13 de octubre en la capital peruana.
Olaya, representante nacional en un torneo que congregó a 284 atletas de 48 países, demostró su destreza en el tatami, sumando importantes puntos para el ranking mundial.
La colombiana inició su camino en el Pool D con una victoria ante la local Sara Morales.
A pesar de caer en su segundo combate ante la brasileña Karol Gimenes, Brenda Olaya se reincorporó con fuerza en el cuadro de repechaje.
En esta instancia, superó a la finlandesa Emma Krapu, lo que le dio el pase a la lucha por el bronce.
En el decisivo encuentro, Olaya se midió ante Marie Branser de Guinea, haciendo gala de su técnica para asegurar una de las preseas de bronce de la categoría.
La competencia de los -78 kg fue dominada por la eslovena Metka Lobnik (oro), seguida por la francesa Kaila Issoufi (plata). El otro bronce fue para la canadiense Coralie Godbout.
Colombia participó en el evento con una delegación de 11 atletas (cinco hombres y seis mujeres), finalizando en la casilla 18 de la clasificación general gracias al bronce de Olaya.
El medallero del Grand Prix fue liderado por Brasil, con un total de 11 medallas (4 oros, 4 platas y 3 bronces).
