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    ¡Urgente! Tremendo taco en La Regional, por Viva Envigado, fue porque policías le dispararon a presunto pillo

    La Regional tuvo un taco gigantesco pero no fue por un accidente, sino por un tiroteo. Acá le contamos qué pasó.

    Publicado por: Julian Medina

    Tremendo taco en La Regional por Viva Envigado fue porque policías le dispararon a presunto pillo
    Cortesía.
    ¡Urgente! Tremendo taco en La Regional, por Viva Envigado, fue porque policías le dispararon a presunto pillo

    Resumen: En la mañana del martes 15 de septiembre se generó una fuerte congestión vehicular en la Avenida Regional, en el tramo comprendido entre Sabaneta y Ayurá, debido al cierre de tres carriles a la altura del centro comercial Viva Envigado. La restricción vial obedeció a un operativo policial en el que las autoridades persiguieron a un grupo de presuntos delincuentes; la intervención derivó en un intercambio de disparos que dejó a uno de los sospechosos herido y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Debido a la presencia del arma de fuego y rastros de sangre en la escena, la zona fue acordonada para adelantar las labores judiciales correspondientes, lo que paralizó la movilidad en este corredor mientras la identidad del herido aún se mantiene bajo reserva.

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    En la mañana de este martes, 15 de septiembre, se presentó un gran trancón en la Avenida Regional, desde Sabaneta hasta Ayurá, por culpa de un procedimiento policial que se presentó y que dejó a un presunto delincuente herido.

    Según pudo conocer Minuto30, los hechos se presentaron en inmediaciones de Viva Envigado, luego de que las autoridades al parecer venían persiguiendo a unos delincuentes y se presenta un cruce de disparos, dejando a uno de los presuntos delincuentes herido.

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    El hombre herido fue trasladado a un centro médico, pero debido a que en el lugar quedó el arma de fuego del presunto delincuente, más su sangre, las autoridades tuvieron que acordonar la zona y cerrar tres carriles de La Regional, por lo que se formó el trancón.

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    Aún se desconoce la identidad del hombre herido.

    En desarrollo.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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