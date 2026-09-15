¡Urgente! Tremendo taco en La Regional, por Viva Envigado, fue porque policías le dispararon a presunto pillo

Resumen: En la mañana del martes 15 de septiembre se generó una fuerte congestión vehicular en la Avenida Regional, en el tramo comprendido entre Sabaneta y Ayurá, debido al cierre de tres carriles a la altura del centro comercial Viva Envigado. La restricción vial obedeció a un operativo policial en el que las autoridades persiguieron a un grupo de presuntos delincuentes; la intervención derivó en un intercambio de disparos que dejó a uno de los sospechosos herido y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Debido a la presencia del arma de fuego y rastros de sangre en la escena, la zona fue acordonada para adelantar las labores judiciales correspondientes, lo que paralizó la movilidad en este corredor mientras la identidad del herido aún se mantiene bajo reserva.