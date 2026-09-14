Resumen: Las autoridades de Medellín investigan las causas de la muerte de un hombre de 54 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de El Poblado tras ser hallado inconsciente en su vivienda. El cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia.

¡Lo encontraron frío y pálido! Murió tras una noche de juerga en El Poblado

Minuto30.com .- Un halo de misterio rodea el repentino fallecimiento de un ciudadano de 54 años. El caso fue reportado en la mañana del domingo 13 de septiembre, luego de que el hombre ingresara sin signos vitales a las instalaciones de una reconocida clínica ubicada en el exclusivo sector de El Poblado.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los hechos estuvieron precedidos por una noche de celebración. El sábado 12 de septiembre, la víctima se encontraba compartiendo en una reunión familiar con motivo del regreso al país de una de sus primas.

Sobre la medianoche, decidió retirarse del festejo familiar y se dirigió hacia su residencia. Allí lo esperaba la empleada del servicio doméstico y, poco tiempo después, arribó al lugar un amigo suyo con quien habría continuado la fiesta y departido durante un rato más en la vivienda.

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El hallazgo

El trágico desenlace se descubrió entrada la mañana del domingo. Según se estableció, el amigo de la víctima se despertó y, al tratar de llamarlo para que se levantara, notó que el dueño de casa se encontraba inusualmente pálido y frío al tacto, además de no responder a ningún estímulo.

Ante la gravedad de la situación, lo trasladó de inmediato a una clínica cercana en El Poblado. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron que el hombre ya había fallecido antes de ingresar a las instalaciones.