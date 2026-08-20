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Resumen: El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió los reportes del movimiento telúrico. Tras un análisis preliminar, la magnitud oficial se ajustó a 6.7 y el epicentro se ubicó en Upahuacho.

¡Urgente! Terremoto a la 1 de la tarde en Perú: Esto se conoce

Un fuerte movimiento telúrico encendió las alarmas en el sur de Perú sobre la 1:00 de la tarde de este jueves 20 de agosto. El evento sísmico fue registrado por las redes de monitoreo internacional, incluyendo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), que emitió las alertas correspondientes a través de sus canales oficiales.

Terremoto a la 1 de la tarde

Apenas ocurre el sismo, los computadores generan un cálculo rápido y automático. En este primer reporte, el SGC estimó una magnitud de 7.2, con una profundidad de 108 kilómetros y epicentro en Coracora.

De acuerdo con el Boletín Actualizado del SGC, los datos definitivos y reales con los que se está evaluando el impacto del sismo son los siguientes:

Fecha y hora: 20 de agosto de 2026, 13:00 (hora local).

Magnitud: 7.2 en la escala de Richter.

Profundidad: 108 kilómetros (profundidad intermedia).

Epicentro: CoraCora / Upahuacho, región sur de Perú.

Al tener una profundidad de 108 kilómetros, la energía del sismo se disipa un poco más antes de llegar a la superficie en comparación con un evento «superficial» (menor a 30 km), lo que puede reducir el riesgo de daños estructurales catastróficos inmediatos, aunque la magnitud de 6.7 garantiza que el movimiento fue sentido con mucha fuerza en varias regiones del país vecino.

Las autoridades de gestión del riesgo peruanas se encuentran realizando los barridos correspondientes para determinar si hubo afectaciones estructurales o víctimas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas – Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

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