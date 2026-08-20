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Resumen: La zozobra se apoderó del sur del territorio peruano al mediodía de este jueves 20 de agosto, luego de que un potente terremoto sacudiera gran parte del país y activara los protocolos de emergencia

Terremoto de 7.2 sacude el sur de Perú: Videos captaron el momento

Minuto30.com .- La zozobra se apoderó del sur del territorio peruano al mediodía de este jueves 20 de agosto, luego de que un potente terremoto sacudiera gran parte del país y activara los protocolos de emergencia. Aunque los primeros reportes internacionales arrojaron cifras variadas, las autoridades locales ya emitieron el consolidado final.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional, confirmó los parámetros exactos del evento telúrico, ajustando la magnitud oficial al alza.

El reporte oficial del IGP

De acuerdo con el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0568, los datos definitivos del sismo son los siguientes:

Fecha y hora local: 20 de agosto de 2026, a las 13:00:16.

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 kilómetros.

Epicentro: A 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho.

Intensidad: III-IV en Coracora, lo que indica un movimiento percibido fuertemente por la población en reposo y con oscilación de objetos colgantes.

“Así se vio”: El pánico quedó en video

Al registrarse a plena luz del día y en un horario de alta actividad laboral y comercial (1:00 p.m.), miles de ciudadanos lograron documentar con sus teléfonos celulares la magnitud de la emergencia.

En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos, mostrando las minas y algunos centros poblados cercanos:

Dato clave de profundidad: A pesar de la elevada magnitud (7.2), el hecho de que el sismo se haya originado a una profundidad de 108 kilómetros fue un factor crucial. Los sismos profundos disipan gran parte de su energía destructiva antes de llegar a la superficie, lo que ayuda a evitar colapsos estructurales generalizados que sí ocurrirían con un terremoto superficial de esta misma escala.

Las autoridades de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en Perú continúan realizando barridos en las zonas rurales de Ayacucho y Arequipa para evaluar posibles daños en vías o viviendas de material ligero.

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