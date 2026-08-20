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    Terremoto de 7.2 sacude el sur de Perú: Videos captaron el momento

    Las autoridades de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en Perú continúan realizando barridos en las zonas rurales de Ayacucho y Arequipa

    Publicado por: SoloDuque

    Terremoto de 7.2 sacude el sur de Perú: Videos captaron el momento

    Resumen: La zozobra se apoderó del sur del territorio peruano al mediodía de este jueves 20 de agosto, luego de que un potente terremoto sacudiera gran parte del país y activara los protocolos de emergencia

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    Minuto30.com .- La zozobra se apoderó del sur del territorio peruano al mediodía de este jueves 20 de agosto, luego de que un potente terremoto sacudiera gran parte del país y activara los protocolos de emergencia. Aunque los primeros reportes internacionales arrojaron cifras variadas, las autoridades locales ya emitieron el consolidado final.

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional, confirmó los parámetros exactos del evento telúrico, ajustando la magnitud oficial al alza.

    terremoto en peru

    El reporte oficial del IGP

    De acuerdo con el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0568, los datos definitivos del sismo son los siguientes:

    • Fecha y hora local: 20 de agosto de 2026, a las 13:00:16.

    • Magnitud: 7.2

    • Profundidad: 108 kilómetros.

    • Epicentro: A 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho.

    • Intensidad: III-IV en Coracora, lo que indica un movimiento percibido fuertemente por la población en reposo y con oscilación de objetos colgantes.

    “Así se vio”: El pánico quedó en video

    Al registrarse a plena luz del día y en un horario de alta actividad laboral y comercial (1:00 p.m.), miles de ciudadanos lograron documentar con sus teléfonos celulares la magnitud de la emergencia.

    En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos, mostrando las minas y algunos centros poblados cercanos:

    Dato clave de profundidad: A pesar de la elevada magnitud (7.2), el hecho de que el sismo se haya originado a una profundidad de 108 kilómetros fue un factor crucial. Los sismos profundos disipan gran parte de su energía destructiva antes de llegar a la superficie, lo que ayuda a evitar colapsos estructurales generalizados que sí ocurrirían con un terremoto superficial de esta misma escala.

    Las autoridades de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en Perú continúan realizando barridos en las zonas rurales de Ayacucho y Arequipa para evaluar posibles daños en vías o viviendas de material ligero.

    En contexto: ¡Urgente! Terremoto a la 1 de la tarde en Perú: Esto se conoce

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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