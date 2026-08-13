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    ¡Urgente! Sicarios asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí que apenas iba para el trabajo: hay capturados

    El hombre ya fue identificado, trabajaba en la cárcel de Itagüí como guardia. Las cámaras de seguridad grabaron los hechos.

    Publicado por: Julian Medina

    Sicarios asesinaron a guardia de la cárcel de Itagüí que apenas iba para el trabajo hay capturados
    Cortesía.
    ¡Urgente! Sicarios asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí que apenas iba para el trabajo: hay capturados

    Resumen: En la mañana del jueves 13 de agosto, el funcionario del Inpec Wilber Ferney M. S. fue asesinado a disparos por sicarios en la carrera 70 con calle 25 mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en la cárcel de Itagüí. Tras el ataque, los agresores huyeron en un taxi; sin embargo, gracias al seguimiento a través de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron interceptarlos cerca del CAI de Guayabal, logrando la captura de dos personas y la incautación del arma de fuego presuntamente empleada en el homicidio.

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    En la mañana de este jueves, 13 de agosto, sicarios acabaron con la vida de un funcionario del Inpec que se dirigía a su lugar de trabajo, la cárcel de Itagüí.

    Según se pudo conocer, los hechos se presentaron sobre la carrera 70 con calle 25. Hasta ese punto llegaron los delincuentes, quienes sin mediar palabras, le dispararon en varias ocasiones en la cabeza a Wilber Ferney M. S..

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    Tras el hecho, las personas escaparon en un taxi, pero gracias al seguimiento de las autoridades por las cámaras de seguridad, fueron interceptados cerca al CAI de Guayabal.

    Las autoridades requisaron el taxi y a las dos personas, encontrando el arma de fuego con el que habrían acabado con la vida de Wilber.

    ¡Urgente! Sicarios asesinaron a guardia de la cárcel de Itagüí que apenas iba para el trabajo: hay capturados

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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