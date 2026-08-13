¡Urgente! Sicarios asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí que apenas iba para el trabajo: hay capturados

Resumen: En la mañana del jueves 13 de agosto, el funcionario del Inpec Wilber Ferney M. S. fue asesinado a disparos por sicarios en la carrera 70 con calle 25 mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en la cárcel de Itagüí. Tras el ataque, los agresores huyeron en un taxi; sin embargo, gracias al seguimiento a través de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron interceptarlos cerca del CAI de Guayabal, logrando la captura de dos personas y la incautación del arma de fuego presuntamente empleada en el homicidio.