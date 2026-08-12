¡Bye bye! Senado aprueba que el expresidente Gustavo Petro salga del país por un año

Resumen: La votación se realizó dando estricto cumplimiento al numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política

Minuto30.com .- La plenaria del Senado de la República le dio luz verde a una solicitud formal presentada por el expresidente Gustavo Petro, en la cual pedía autorización al legislativo para ausentarse del territorio nacional durante el periodo de un año.

A través de una carta oficial dirigida a la corporación, el exmandatario expuso que su requerimiento para salir de Colombia obedece estrictamente a la necesidad de atender «asuntos personales y académicos» en el exterior, petición que fue acogida y respaldada por la mayoría de los parlamentarios este miércoles.

Votación y marco legal

La decisión se tomó de manera ágil durante el orden del día. El permiso fue aprobado con una contundente mayoría democrática:

Votos a favor: 73

Votos en contra: 11

Este trámite en el Congreso no es un capricho político, sino un requisito de ley. La votación se realizó dando estricto cumplimiento al numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política y al artículo 123 de la Ley 5ª de 1992, los cuales establecen las normativas para los permisos de salida del país de quienes han ostentado la máxima jefatura del Estado.

El sorpresivo guiño del Centro Democrático

Más allá de la aprobación, el hecho político que se robó la atención durante la plenaria fue el origen de la proposición que facilitó este trámite.

De manera sorpresiva para muchos sectores, la proposición que habilitó la salida de Petro por un año fue sometida y avalada en esta ocasión por la bancada del partido Centro Democrático, tradicional fuerza de oposición al líder de izquierda.

Este gesto político no pasó desapercibido en el recinto. El senador Iván Cepeda tomó la palabra para agradecer públicamente a la plenaria por haber votado afirmativamente y destacó de manera particular la voluntad del Centro Democrático para facilitar este trámite de carácter personal y académico del exmandatario.