¡Urgente! Se presentó una explosión dentro de una clínica en Laureles: al parecer hay lesionados

Una emergencia se registró hoy en el barrio El Nogal de los Almendros, en Laureles, tras la explosión de un cilindro de oxígeno al interior de la clínica Coomeva. El incidente dejó una persona lesionada, que está siendo atendida en el lugar por personal de salud.

Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, la explosión se habría debido a la mala manipulación de uno de los cilindros. El estallido causó pánico en el recinto médico y sus alrededores, pero la rápida acción de los organismos de emergencia evitó que la situación escalara.

Al lugar de los hechos llegaron la Policía Nacional y personal del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) para acordonar la zona, atender al herido y realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones.

Las autoridades están investigando las circunstancias exactas del incidente, mientras se busca garantizar la seguridad en la clínica y determinar las responsabilidades.

En desarrollo.