Consejo de Seguridad deja nuevas medidas para combatir el crimen en Bello

Resumen: Autoridades del Norte del Valle de Aburrá refuerzan la seguridad con 142 policías, 17 zonas priorizadas y una ruta segura entre Bello y Barbosa.

Las autoridades del Norte del Valle de Aburrá anunciaron un refuerzo en seguridad tras el Consejo Metropolitano realizado el pasado miércoles 17 de septiembre en el municipio de Bello.

Aunque los indicadores muestran una reducción en delitos, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía motivó la reunión, en la que participaron alcaldes de cuatro municipios, junto con la Policía Metropolitana y el Ejército.

El encuentro contó con la presencia de Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello; Juan David Rojas Agudelo, de Barbosa; Johnnatan Pineda Agudelo, de Copacabana; y Kevin René Bernal Morales, de Girardota, además del Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, y el Teniente Coronel Oscar Andrés Bustos Cortés, del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina.

Como medida inmediata, se desplegarán 142 unidades de la Policía Nacional, pertenecientes a diferentes especialidades, que realizarán labores de prevención, disuasión e investigación en la zona.

La estrategia también contempla la priorización de 17 áreas críticas y la creación de una ruta segura entre Bello y Barbosa.

La alcaldesa de Bello resaltó que se busca garantizar un personal permanente en los municipios del Norte, reorganizar el inventario criminal y reforzar el seguimiento semanal de las operaciones de la Fuerza Pública.

El Consejo también definió campañas de prevención junto al GAULA, la vinculación de las alcaldías a la Central de Monitoreo y la necesidad de visibilizar la gestión de seguridad.

