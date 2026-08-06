¡Urgente! Por un par de tenis se armó tremenda balacera en Envigado: un presunto ladrón fue capturado

Resumen: Sobre el mediodía de este jueves, 6 de agosto, un hecho de confusión generó momentos de pánico en el sector de El Escobero, en Envigado, luego de que un sujeto hurtara un par de tenis en el centro comercial City Plaza y emprendiera la huida. La alerta se incrementó debido a que un escolta que transitaba por el lugar presenció el robo, persiguió al sospechoso y realizó varios disparos, lo que llevó a los ciudadanos a pensar inicialmente que se trataba de una balacera; sin embargo, la situación se aclaró rápidamente y el presunto delincuente fue capturado pocas cuadras más abajo.