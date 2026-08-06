¡Urgente! Por un par de tenis se armó tremenda balacera en Envigado: un presunto ladrón fue capturado

Resumen: Sobre el mediodía de este jueves, 6 de agosto, un hecho de confusión generó momentos de pánico en el sector de El Escobero, en Envigado, luego de que un sujeto hurtara un par de tenis en el centro comercial City Plaza y emprendiera la huida. La alerta se incrementó debido a que un escolta que transitaba por el lugar presenció el robo, persiguió al sospechoso y realizó varios disparos, lo que llevó a los ciudadanos a pensar inicialmente que se trataba de una balacera; sin embargo, la situación se aclaró rápidamente y el presunto delincuente fue capturado pocas cuadras más abajo.
La tranquilidad del sector del Escobero, en Envigado, se vio truncada con un altercado que se presentó sobre el medio día de este jueves, 6 de agosto, luego de que se presentaran unos disparos.
En un comienzo las personas pensaron que se trató de un tiroteo, pero con el pasar de los minutos se fue esclareciendo el caso.
Minuto30 pudo conocer que los hechos se presentaron por un par de tenis. Al parecer, un hombre llegó a una tienda del mall City Plaza a mirar unos zapatos, y en un descuido salió corriendo con ellos.
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Con tan mala fortuna para el delincuente que iba pasando al parecer un escolta por el lugar y lo vio huir, por lo que comenzó a perseguirlo y disparó en varias ocasiones.
Cuadras más abajo el hombre que se habría robado los tenis fue capturado.
En desarrollo.
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